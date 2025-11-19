Monster Truck Recargado 2025 llega a Bogotá con adrenalina y emoción en el Movistar Arena
Un show extremo con camiones gigantes, freestyle y pilotos internacionales.
¡Prepárate para la máxima dosis de adrenalina! Monster Truck Recargado 2025 regresa a Bogotá en su gira por Colombia, directamente desde Estados Unidos, con un espectáculo que promete emociones extremas.
El evento se realizará el domingo 30 de noviembre en el Movistar Arena, donde más de 10 mil asistentes podrán disfrutar de un show único que reúne potencia, velocidad y destreza.
MONSTER TRUCK
01:14
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Monster Truck Recargado 2025 cortesia Sandra Diaz
Los protagonistas serán los impresionantes camiones monstruo, capaces de saltar, superar obstáculos y destruir todo a su paso.
Entre los pilotos confirmados están Sonia Segura, la única mujer piloto de Monster Truck en Latinoamérica, y Steve Hearley, diseñador y piloto profesional nacido en Wisconsin, reconocido por su trayectoria en competencias internacionales.
Sonia, apasionada por los deportes a motor, debutó en esta modalidad en 2014 y hoy lidera la categoría de Fomento del TC2000 en Colombia.
Por su parte, Steve ha competido en Monster Jam y trabajado en espectáculos como Monster Spectacular en Canadá, consolidando su experiencia en el mundo de los camiones gigantes.
Pero eso no es todo: el show también incluirá lo mejor del Freestyle Motocross, Stunt y BMX, con participantes de renombre nacional e internacional, garantizando un espectáculo cargado de emoción para toda la familia. Saltos imposibles, acrobacias extremas y momentos que desafían la gravedad serán parte de esta experiencia inolvidable.
Las últimas boletas están disponibles con 20% de descuento en www.tuboleta.com
Monster Truck Recargado 2025 no es solo un show, es una experiencia diseñada para quienes buscan emociones fuertes y momentos únicos. ¡Bogotá se prepara para rugir con la potencia de los camiones monstruo y la destreza de los mejores pilotos del mundo!