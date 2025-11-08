Harry Kane elogió el golazo de Luis Díaz: “El de esta noche ha sido el mejor”

Luis Fernando Díaz Marulanda de Selección Colombia y Bayern Múnich y Harry Kane de Selección de Inglaterra y Bayern Múnich / Getty Images.

Harry Kane y Luis Díaz anotaron los goles del empate de Bayern Múnich 2-2 ante Unión Berlín por la fecha 10 de Bundesliga, donde se terminó la racha de 16 partidos consecutivos ganando. Sin embargo, el tanto del inglés rescató el invicto para el conjunto ‘Bávaro’.

‘Lucho’ anotó el primer gol del empate parcial (38′) tras una pared con Josip Stanišić, que le devolvió el pase largo. El colombiano rescató sorpresivamente a la pelota con un enganche agónico y sacó un remate con pierna derecha desde un ángulo complicadísimo.

El goleador de la Bundesliga con 13 tantos, Harry Kane, escoltado por Díaz (6), fue consultado sobre la acción del primer gol al final del partido, y manifestó:

“Increíble para ser honesto. La forma en la que metió el balón entre el arquero y el arco, eludiendo también al defensa para anotar. Es un gol muy especial. Ha venido anotando golazos en este inicio de temporada, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”, aseguró en una entrevista con ESPN.

En rueda de prensa posterior a la igualdad, el entrenador Vincent Kompany también se refirió a la acción de gol del guajiro y resaltó su importancia dentro del equipo al declarar:

“Realmente necesitábamos ese momento de brillantez de Lucho. Por supuesto, podría haber marcado otro gol después”, afirmó Kompany“, agregó.

La siguiente jornada de Bayern Múnich en Bundesliga será hasta el sábado 22 de noviembre desde las 9:30 am ante Fribugo, después del parón FIFA.

Luis Fernando Díaz Marulanda hace parte de la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia, y se unirá a la concentración en Estados Unidos durante las próximas horas.