Defensa para el reemplazo de Luis Díaz en Liverpool: “Solo faltan las asistencias y los goles”

Liverpool todavía no se repone del último mercado de pases, donde se produjo la transferencia de Luis Díaz a Bayern Múnich por 75 millones de euros (327,5 mil millones de pesos colombianos). En su reemplazo, las directivas apostaron por tres fichajes en el frente de ataque para suplir la cuota goleadora del colombiano, que en la última temporada de Premier League fue de 13 goles y 7 asistencias, en cuanto al aporte ofensivo.

Una de las incorporaciones destacadas fue la de Florian Wirtz, quien llegó procedente de Bayer Leverkusen, por 131,57 millones de euros (574,0 mil millones de pesos colombianos). El alemán de 22 años se unió a ‘The Reds’ para la temporada en curso, después de registrar 16 goles y 15 asistencias, sumando todas las competencias.

Sin embargo, el jugador no atraviesa por su mejor proceso de adaptación, ya que ´no solamente perdió la cima de la Premier League y cayó al octavo puesto en la tabla de posiciones, sino que todavía no suma goles en tres meses y medio, en Inglaterra. Además, solo ha conseguido 3 asistencias en 1.119′ minutos en cancha; y el equipo perdió la final de la Community Shield ante Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Padre de Florian Wirtz, salió en su defensa

En declaraciones reveladas con BILD, el padre del atacante salió en su defensa y afirmó:

“Florian es un joven que quiere demostrar su valía en un nuevo entorno. Se ha jugado menos de un tercio de la temporada. Hasta ahora, todo va según lo previsto; es un proceso de adaptación completamente normal, totalmente independiente de cualquier coste de traspaso. Y, si se analizan las estadísticas con más detenimiento, se puede observar que las cifras de Florian en cuanto a su participación en el juego ya son bastante buenas; solo faltan las asistencias y los goles”, explicó.

Luis Díaz y su presente en Alemania

Por su parte, ‘Lucho’ Díaz se consolida como uno de los mejores extremos por izquierda del planeta en la actualidad, producto de sumar 11 goles y 5 asistencias, desde agosto de 2025 con Bayern Múnich. Además, ya conquistó la Supercopa de Alemania.

El colombiano también es el segundo máximo goleador de la Bundesliga, únicamente superado por su compañero, Harry Kane. A nivel de las ‘5 grandes de Europa’, Díaz fue el cuarto jugador con mayor registro goleador, por detrás de Kane, Haaland y Mbappé, previo al parón FIFA.