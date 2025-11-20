Alcalde de Pereira presentó rendición de cuentas con avances en obras, movilidad y bienestar

Pereira

Mediante un evento público, el alcalde Mauricio Salazar expuso los avances alcanzados durante la vigencia 2025 en proyectos estratégicos de infraestructura, modernización del sistema de transporte, bienestar social, fortalecimiento institucional y competitividad, destacando la consolidación de Pereira como una ciudad innovadora, inteligente y en crecimiento.

Grandes proyectos de infraestructura

La Alcaldía reportó un avance del 93 % en la modernización del alumbrado público, mediante la instalación de 26.017 luminarias nuevas, con una inversión que supera los $84.496 millones.

En materia vial, se destacaron los avances de la Intersección de Corales, obra en ejecución con una inversión total de $93.828 millones, y la apertura del proceso licitatorio para la primera etapa de la Avenida de los Colibríes, con recursos estimados de $46.000 millones.

En cuanto a la modernización del Estadio Hernán Ramírez Villegas, la inversión es de $24.848 millones y se entregaría la obra a mediados del 2026; y el Coliseo Multipropósito registra un 42 % de ejecución con una inversión de $28.228 millones.

En movilidad sostenible, Megabús incorporó 13 nuevos buses articulados Euro VI, beneficiando diariamente a 98.000 usuarios, mientras avanza la licitación para integrar 22 articulados y 36 alimentadores eléctricos.

El plan de renovación de vías urbanas permitió intervenir durante el año más de 126 mil metros cuadrados en 61 puntos de la ciudad, con $46.900 millones de inversión y en zona rural, se destacó la adquisición de maquinaria amarilla que ha permitido recuperar 406 kilómetros de vías, con una inversión de $25.050 millones.

Bienestar social y ambiental

El principal logro de este año para la administración municipal es el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que avanza como una de las obras ambientales más importantes del país, con un costo estimado de $462.372 millones.

Por su parte el Hospital Público Veterinario reportó 103.406 atenciones, 7.996 esterilizaciones y tres sedes operativas, con una inversión de $10.562 millones.

“Muy contento, muy satisfecho, muy bendecido, hemos tenido la oportunidad de avanzar en grandes proyectos que han generado los impactos positivos que toda la ciudad conoce y que hoy hemos socializado nuevamente en esta rendición de cuentas, hemos acertado en las decisiones de gobierno y que Dios nos siga acompañando”, afirmó Salazar.

En temas de seguridad ciudadana, la administración municipal anunció la instalación de cámaras de alta tecnología en 80 puntos estratégicos, que estarán conectadas con el circuito cerrado de la Policía Metropolitana, donde se llegará a cerca de mil cámaras operando en la ciudad, con esto se busca fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública en la lucha contra delitos como el homicidio.

También se anunció la compra de 45 motocicletas y 11 patrullas que serán entregadas antes del 15 de diciembre a la Policía, la inversión conjunta es de $28.501 millones.

Crecimiento económico y proyección internacional

Pereira logró una disminución del desempleo durante este año en más de dos puntos porcentuales, pasando del 10.6 % al 8.5 %, ubicándose entre las seis ciudades con menor estadística de desempleo del país.

Entre los eventos importantes del año se destaca la Semana Santa 2025 que registró un 78 % de ocupación hotelera, 135.000 visitantes y $20.000 millones en ingresos económicos.

Las Fiestas de la Cosecha reunieron 434.800 asistentes, con un impacto económico estimado en $74.296 millones.

La administración municipal afirmó que los resultados evidencian un año de avances significativos en infraestructura, inclusión social, competitividad y sostenibilidad, con el compromiso de continuar ejecutando proyectos que impulsen el desarrollo integral del municipio y la calidad de vida de los pereiranos.

