Megabús pone en operación 13 buses articulados Euro VI y avanza en la modernización del sistema

Pereira

El sistema de transporte masivo Megabús inició la operación de la primera flota de 13 buses articulados de última generación, equipados con tecnología Euro VI, considerada una de las más sostenibles y con menores niveles de emisión de gases contaminantes en el sector del transporte público.

Desde 2024, Megabús adelanta un proceso de actualización tecnológica, financiera y modernización de la flota, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y ofrecer una operación eficiente y amigable con el medio ambiente.

La gerente de Megabús, Lucy Norelly Loaiza Velásquez, explicó que esta renovación permitirá reemplazar vehículos que llevan más de 19 años en operación por unidades más modernas y con mejores condiciones de seguridad y desempeño ambiental.

“Estos esfuerzos buscan reemplazar vehículos que han estado en operación durante muchos años por unidades modernas que mejorarán la calidad del servicio y reducirán el impacto ambiental. Con ello, la Alcaldía de Pereira continúa cumpliendo su compromiso de mejorar la experiencia de viaje para todos los usuarios del sistema”, agregó la gerente del Sistema de Transporte Masivo.

Entre tanto, el gerente general de Operadora del Transporte del Otún, Germán Torres Ortiz, operador de la cuenca Cuba, resaltó que, con el inicio de la renovación de articulados, se cumple con lo establecido en el contrato de concesión otorgado en 2018.

“Hoy tenemos un nuevo volumen de flota diésel Euro VI, la última generación exigida por el Ministerio de Transporte y la política nacional. Podemos estar tranquilos: con esto contribuimos al medio ambiente”, afirmó Torres.

Características técnicas de los nuevos buses Euro VI

La nueva flota cuenta con capacidad para 160 pasajeros, incluye dos espacios para personas con movilidad reducida, sensores de proximidad, cámaras de seguridad, espacio para perro guía y 20 puertos USB para carga de dispositivos móviles.

Foto: Alcaldía de Pereira.

Cada vehículo está equipado con chasis Scania K370 CA 6x2/2, diseñado para transporte urbano de alta demanda, con motor Scania DC 13 162 Euro VI de 370 caballos de potencia, seis cilindros en línea y sistema de turboalimentación que permite un mayor rendimiento y reducción de emisiones contaminantes.

Cada unidad tiene una longitud de hasta 19 metros, frenos neumáticos con ABS, suspensión neumática reforzada y dirección hidráulica adelantada. Incorporan caja de cambios ZF de seis velocidades, neumáticos 295/80 R22.5 y peso bruto vehicular de 30.000 kg, lo que asegura mayor estabilidad, maniobrabilidad y seguridad operacional.

Es importante destacar que la carrocería fue fabricada por Busscar de Colombia, empresa que está ubicada en Pereira.

