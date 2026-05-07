Santa Fe deja escapar la victoria ante Corinthians: así queda en tabla de posiciones de Libertadores / Colprensa

¿Los colombianos tenemos miedo a ganar? El Pulso del Fútbol, 7 de mayo del 2026 00:00:00 45:25 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial ante Costa Rica, y los líos con su sede. César dijo: “Le va a tocar al alcalde Carlos Fernando Galán con la Federación para el partido de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica. Si no se hace en Bogotá, posiblemente se vaya para Medellín”. Sobre el tema Steven agregó: “La comisión de seguridad ya había intervenido en el partido de Internacional de Bogotá ante Nacional y no se pudo porque se cruzaba con el día de la madre. Y lastimosamente en este país es uno de los días más peligrosos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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