¿Estamos por debajo del nivel de Venezuela y Perú en Clubes? El Pulso del Fútbol, 01 de mayo de 2026 00:00:00 48:01 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Diego Rueda hablaron sobre la derrota de América de Cali ante Tigre en la Copa Sudamericana. Steven dijo: “América en el prestigio de las grandes campañas, ahora pasó a perder contra un equipo que llevaba muchos partidos sin ganar”. Sobre el tema César agregó: “Los dos arqueros del América están en bajo nivel. Y el único jugador que quedará para la historia de esta plantilla actual, es Adrián Ramos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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