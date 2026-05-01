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01 may 2026 Actualizado 21:02

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El Pulso del Fútbol, 01 de mayo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la participación de los equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana.

David Gonzalez coaches Millonarios F.C. in a match on the first date of the semifinals of the BetPlay DIMAYOR I 2025 League at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

David Gonzalez coaches Millonarios F.C. in a match on the first date of the semifinals of the BetPlay DIMAYOR I 2025 League at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

David Gonzalez coaches Millonarios F.C. in a match on the first date of the semifinals of the BetPlay DIMAYOR I 2025 League at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)
¿Estamos por debajo del nivel de Venezuela y Perú en Clubes? El Pulso del Fútbol, 01 de mayo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Diego Rueda hablaron sobre la derrota de América de Cali ante Tigre en la Copa Sudamericana. Steven dijo: “América en el prestigio de las grandes campañas, ahora pasó a perder contra un equipo que llevaba muchos partidos sin ganar”. Sobre el tema César agregó: “Los dos arqueros del América están en bajo nivel. Y el único jugador que quedará para la historia de esta plantilla actual, es Adrián Ramos”.

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