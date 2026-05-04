El Pulso del Fútbol, 4 de mayo de 2026

¿Cuál fue el mayor fracaso de la liga? El Pulso del Fútbol, 4 de mayo del 2026 00:00:00 45:19 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la jornada final del todos contra todos de la liga colombiana. César dijo: “De los tres equipos grandes que se quedaron por fuera, el que más duro lo tenía el Cali. Millonarios contrató bien, pero al final lo eliminaron los arqueros. Lo de De Amores y la sanción de Novoa fueron determinantes”. Sobre el tema Steven agregó: “Así como criticamos lo de Millonarios y Cali, también hay que destacar lo de Alianza y los otros equipos que no se quedaron en la comodidad y disputaron los partidos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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