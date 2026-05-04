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04 may 2026 Actualizado 19:32

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El Pulso del Fútbol, 4 de mayo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los play-offs de la liga colombiana.

QUITO, ECUADOR - APRIL 8: Fabian Bustos head coach of Universitario gestures during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Group B match between Independiente del Valle and Universitario at Estadio Banco Guayaquil on April 8, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

QUITO, ECUADOR - APRIL 8: Fabian Bustos head coach of Universitario gestures during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Group B match between Independiente del Valle and Universitario at Estadio Banco Guayaquil on April 8, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) / Franklin Jacome

QUITO, ECUADOR - APRIL 8: Fabian Bustos head coach of Universitario gestures during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Group B match between Independiente del Valle and Universitario at Estadio Banco Guayaquil on April 8, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
¿Cuál fue el mayor fracaso de la liga? El Pulso del Fútbol, 4 de mayo del 2026

¿Cuál fue el mayor fracaso de la liga? El Pulso del Fútbol, 4 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la jornada final del todos contra todos de la liga colombiana. César dijo: “De los tres equipos grandes que se quedaron por fuera, el que más duro lo tenía el Cali. Millonarios contrató bien, pero al final lo eliminaron los arqueros. Lo de De Amores y la sanción de Novoa fueron determinantes”. Sobre el tema Steven agregó: “Así como criticamos lo de Millonarios y Cali, también hay que destacar lo de Alianza y los otros equipos que no se quedaron en la comodidad y disputaron los partidos”.

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