Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 may 2026 Actualizado 20:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 8 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la semana de los equipos colombianos en torneos Conmebol.

Lucas González, técnico del Tolima / Getty Images

Lucas González, técnico del Tolima / Getty Images / Agencia Gamba

Lucas González, técnico del Tolima / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google
¿Caben nuevos jugadores en la selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 8 de mayo del 2026

¿Caben nuevos jugadores en la selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 8 de mayo del 2026

00:00:0044:26
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los actos vandálicos que se presentaron en el partido suspendido entre Medellín y Flamengo. César dijo: “Tengo conocimiento de varios ataques organizados de varios equipos aparte de lo de ayer de Medellín. Las autoridades tienen que estar muy atentas”. Sobre el tema César agregó: “Es una lástima que todo esto haya terminado en esto, comenzando por lo que hizo su directivo. Afortunadamente no hay heridos y es una pena todo esto que está pasando con el Medellín”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir