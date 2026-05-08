¿Caben nuevos jugadores en la selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 8 de mayo del 2026 00:00:00 44:26 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los actos vandálicos que se presentaron en el partido suspendido entre Medellín y Flamengo. César dijo: “Tengo conocimiento de varios ataques organizados de varios equipos aparte de lo de ayer de Medellín. Las autoridades tienen que estar muy atentas”. Sobre el tema César agregó: “Es una lástima que todo esto haya terminado en esto, comenzando por lo que hizo su directivo. Afortunadamente no hay heridos y es una pena todo esto que está pasando con el Medellín”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube