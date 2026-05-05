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05 may 2026 Actualizado 20:16

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El Pulso del Fútbol, 5 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la semifinal de vuelta de la liga de campeones entre Arsenal y Atlético de Madrid

MADRID, SPAIN - APRIL 29: Declan Rice of Arsenal is challenged by Antoine Griezmann and Marcos Llorente of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Metropolitano Stadium on April 29, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

MADRID, SPAIN - APRIL 29: Declan Rice of Arsenal is challenged by Antoine Griezmann and Marcos Llorente of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Metropolitano Stadium on April 29, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) / Angel Martinez

MADRID, SPAIN - APRIL 29: Declan Rice of Arsenal is challenged by Antoine Griezmann and Marcos Llorente of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Metropolitano Stadium on April 29, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
¿Rodallega otra vez el mejor de la Liga? El Pulso del Fútbol, 5 de mayo del 2026

¿Rodallega otra vez el mejor de la Liga? El Pulso del Fútbol, 5 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la definición del primer finalista de la Liga de Campeones. Steven dijo: “Sin Julián Álvarez, el porcentaje de victoria del Atlético cae del 28% al 9%, es el jugador más importante en varios ítems del equipo. Es el jugador más importante del Atlético Madrid”. Sobre el tema César agregó: “Digámoslo simple, es el mejor jugador del Atlético de Madrid. Aunque usted sabe que la data por si sola no ayuda a ganar. Hay que analizarla y de esa manera aprovecharla”.

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