¿Rodallega otra vez el mejor de la Liga? El Pulso del Fútbol, 5 de mayo del 2026 00:00:00 41:06 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la definición del primer finalista de la Liga de Campeones. Steven dijo: “Sin Julián Álvarez, el porcentaje de victoria del Atlético cae del 28% al 9%, es el jugador más importante en varios ítems del equipo. Es el jugador más importante del Atlético Madrid”. Sobre el tema César agregó: “Digámoslo simple, es el mejor jugador del Atlético de Madrid. Aunque usted sabe que la data por si sola no ayuda a ganar. Hay que analizarla y de esa manera aprovecharla”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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