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06 may 2026 Actualizado 20:47

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El Pulso del Fútbol, 6 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la semifinal de vuelta de la liga de campeones entre Bayern y PSG.

Luis Díaz en la semifinal ida de la Champions League / Getty Images

Luis Díaz en la semifinal ida de la Champions League / Getty Images / Alex Grimm

Luis Díaz en la semifinal ida de la Champions League / Getty Images
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¿Olise, Kane y Díaz, mejor que Messi, Mbappé y Neymar? El Pulso del Fútbol, 6 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección Colombia y los jugadores que deben ser convocados para el Mundial. Steven dijo: “Yo convocaría a Jhon Solís, es que no hay que estar de acuerdo con los que dice Lorenzo nomás. En España han cambiado a 8 hombres de la tituar”. Sobre el tema César agregó: “Yo no creo que se deba hacer eso, es que si fuera así, que no se jueguen las eliminatorias y juntamos a los que estén mejor tresmeses antes del Mundial”.

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23/08/2024 - 01:38:13

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