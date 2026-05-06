Luis Díaz en la semifinal ida de la Champions League / Getty Images / Alex Grimm

¿Olise, Kane y Díaz, mejor que Messi, Mbappé y Neymar? El Pulso del Fútbol, 6 de mayo del 2026 00:00:00 40:59 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección Colombia y los jugadores que deben ser convocados para el Mundial. Steven dijo: “Yo convocaría a Jhon Solís, es que no hay que estar de acuerdo con los que dice Lorenzo nomás. En España han cambiado a 8 hombres de la tituar”. Sobre el tema César agregó: “Yo no creo que se deba hacer eso, es que si fuera así, que no se jueguen las eliminatorias y juntamos a los que estén mejor tresmeses antes del Mundial”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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