Colombia cierra el año con goleada sobre Australia: este es su calendario de partidos en 2026

La Selección Colombia cerró su año calendario con una goleada por 3-0 sobre Australia, duelo disputado en el Citi Field de Nueva York. Con ello, el cuadro nacional termina su temporada con dos victorias ante rivales de las confederaciones de Oceanía (Nueva Zelanda) y Asia.

El triunfo nacional se consumó en el último cuarto de hora de partido. La cuenta se abrió al minuto 76, cuando la juez central sancionó una pena máxima capitalizada por James Rodríguez; más adelante, sobre los 89′, Luis Díaz amplió la ventaja al aprovechar una viveza de Santos Borré y en tiempo de reposición selló el triunfo Jefferson Lerma.

Calendario de la Selección Colombia en 2026

Finalizada la actividad en este 2025, el cuerpo técnico de la Selección Colombia empezará a preparar lo que será el año siguiente, todo esto con miras a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas semanas, se dieron a conocer los seleccionados que enfrentaría el cuadro nacional en la fecha FIFA del mes de marzo, a falta de confirmación oficial. Se trata de dos rivales con gran figuración a nivel internacional e, incluso, candidatos a levantar la Copa.

Partidos amistosos de marzo

El diario ‘L’Equipe’ informó recientemente que Francia realizará en marzo una gira por los Estados Unidos y en esa fecha tiene pensado enfrentar a dos rivales sudamericanos: primero sería Colombia y luego a Brasil. Claro está que dicho enfrentamiento dependerá de que ambos conjuntos no queden en su mismo grupo del Mundial.

Por otro lado, el entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, reconoció en una rueda de prensa que sus partidos preparativos también serían en territorio norteamericano ante brasileños y colombianos. “El plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, sentenció.

