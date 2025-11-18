Mundial 2026: Repase la lista de 39 selecciones clasificadas y las que disputarán el repechaje

Bélgica aseguró su presencia en el Mundial, tras una histórica goleada a Liechtenstein. (Photo by Marco Steinbrenner/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

Finalizaron las Eliminatorias Europeas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, clasificación que entregó 12 cupos directos a la próxima Copa del Mundo y que otorgará otros cuatro más por la vía del Repechaje.

Con las cinco nuevas selecciones clasificadas de la UEFA, se han asegurado un total de 39 selecciones su presencia en el certamen orbital.

Los nuevos países europeos que aseguraron su presencia en el Mundial durante la jornada de este viernes son Suiza, Escocia, España, Bosnia y Herzegovina y Bélgica.

Repase la lista de selecciones clasificadas al Mundial

Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.

Asia (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.

África (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa (12): Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.

Oceanía (1): Nueva Zelanda.

Selecciones europeas que disputarán el Repechaje

La única Confederación que disputará un Repechaje exclusivo es la UEFA, donde 16 selecciones competirán por cuatro cupos al Mundial. La Repesca se jugará el 26 y 31 de marzo a partido único.

Selecciones clasificadas al Repechaje de la UEFA

Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia y Herzegovina, Italia, Macedonia del Norte, Albania y República Checa. Por la Liga de Naciones de la UEFA se suman Irlanda del Norte, Suecia, Rumania y Gales.

Selecciones que disputarán el Repechaje Intercontinental

Irak derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y, con el marcador 3-2 en el global, se convirtió en la cuarta selección clasificada al Repechaje Intercontinental, el cual entrega otros dos cupos al Mundial. Este certamen se celebrará en México también en marzo.

Esta Repesca cuenta con equipos de todas las Confederaciones, salvo de la UEFA. Los clasificados a la fecha son Bolivia (Conmebol), Congo (África), Irak (Asia) y Nueva Caledonia (Oceanía).