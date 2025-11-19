Selección Colombia: Nómina confirmada para su juego ante Australia
Néstor Lorenzo realizó varias modificaciones, respecto al equipo que jugó ante Nueva Zelanda.
Néstor Lorenzo realizó ocho modificaciones en su nómina titular de la Selección Colombia para enfrentar este martes a Australia, en el último partido amistoso del año del combinado nacional.
El juego, entre ambas selecciones clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se lleva a cabo en el estadio Citi Field de Nueva York.
Las novedades de Colombia para este juego, respecto al equipo que derrotó a Nueva Zelanda son: Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Yaser Asprilla y Luis Suárez.
Los jugadores que se mantienen respecto al encuentro del sábado son Santiago Arias, James Rodríguez y Luis Díaz. En el caso concreto de Arias, vuelve a ser titular ante la salida de la convocatoria de Daniel Muñoz por temas personales.
La Selección Colombia se ha enfrentando hasta ahora en cuatro oportunidades a Australia, con un saldo de dos triunfos y dos empates; mientras que aún no han sufrido derrotas.
Así forma la Selección Colombia
Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Yaser Asprilla, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.