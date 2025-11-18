Tabla de posiciones eliminatorias Europa: Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje

Mundial de fútbol

¡Concluyeron las Eliminatorias Europeas! Este martes 18 de noviembre se llevaron a cabo los últimos partidos correspondientes a la décima jornada y quedaron definidas las selecciones clasificadas al Mundial 2026, así como aquellas que protagonizarán el repechaje europeo.

Con los equipos restantes del Viejo Continente, se eleva a 39 el número de conjuntos que aseguraron su presencia en el campeonato del próximo año.

Resultados de Eliminatorias Europeas, hoy

  • Rumania 7-1 San Marino
  • Bielorrusia 0-0 Grecia
  • Bulgaria 2-1 Georgia
  • España 2-2 Turquía
  • Suecia 1-1 Eslovenia
  • Gales 7-1 Macedonia del Norte
  • Kosovo 1-1 Suiza
  • Bélgica 7-0 Liechtenstein
  • Austria 1-1 Bosnia y Herzegovina
  • Escocia 4-2 Dinamarca

Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje

En esta última jornada de las Eliminatorias europeas, cinco selecciones terminaron de certificar su presencia en el Mundial 2026. Ellos son:

  • Escocia
  • España
  • Suiza
  • Austria
  • Bélgica

Por otro lado, quedaron definidas aquellas selecciones que disputarán el repechaje para conseguir el tiquete a la Copa del Mundo. Ellas son:

  • Eslovaquia
  • Kosovo
  • Dinamarca
  • Ucrania
  • Turquía
  • Irlanda
  • Polonia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Italia
  • Macedonia del Norte
  • Albania
  • República Checa
  • Irlanda del Norte
  • Suecia
  • Rumania
  • Gales

Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europa

GRUPO A

PosEquipoPtsPJDif
1Alemania156+13
2Eslovaquia126-2
3Irlanda del Norte96+1
4Luxemburgo06-12

GRUPO B

PosEquipoPtsPJDif
1Suiza146+12
2Kosovo116+1
3Eslovenia46-5
4Suecia26-8

GRUPO C

PosEquipoPtsPJDif
1Escocia136+6
2Dinamarca116+9
3Grecia76-2
4Bielorrusia26-13

GRUPO D

PosEquipoPtsPJDif
1Francia166+12
2Ucrania106-1
3Islandia76+2
4Azerbaiyán16-13

GRUPO E

PosEquipoPtsPJDif
1España166+19
2Turquía136+5
3Georgia36-8
4Bulgaria26-16

GRUPO F

PosEquipoPtsPJDif
1Portugal136+13
2Irlanda106+2
3Hungría86+1
4Armenia36-16

GRUPO G

PosEquipoPtsPJDif
1Países Bajos208+23
2Polonia178+7
3Finlandia108-6
4Malta58-15
5Lituania38-9

GRUPO H

PosEquipoPtsPJDif
1Austria198+18
2Bosniza y Herzegovina178+10
3Rumania138+9
4Chipre880
5San Marino08-37

GRUPO I

PosEquipoPtsPJDif
1Noruega248+32
2Italia188+9
3Israel128-1
4Estonia48-13
5Moldavia18-27

GRUPO J

PosEquipoPtsPJDif
1Bélgica188+22
2Gales168+10
3Macedonia del Norte138+3
4Kazajistán88-4
5Liechtenstein08-31

GRUPO K

PosEquipoPtsPJDif
1Inglaterra248+22
2Albania148+2
3Serbia138-1
4Letonia58-10
5Andorra18-13

GRUPO L

PosEquipoPtsPJDif
1Croacia228+22
2Chequia168+10
3Islas Feroe128+2
4Montenegro98-9
5Gibraltar08-25

