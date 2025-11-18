Tabla de posiciones eliminatorias Europa: Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje. (Photo by Luciano Lima/Getty Images) / Luciano Lima

¡Concluyeron las Eliminatorias Europeas! Este martes 18 de noviembre se llevaron a cabo los últimos partidos correspondientes a la décima jornada y quedaron definidas las selecciones clasificadas al Mundial 2026, así como aquellas que protagonizarán el repechaje europeo.

Con los equipos restantes del Viejo Continente, se eleva a 39 el número de conjuntos que aseguraron su presencia en el campeonato del próximo año.

Resultados de Eliminatorias Europeas, hoy

Rumania 7-1 San Marino

Bielorrusia 0-0 Grecia

Bulgaria 2-1 Georgia

España 2-2 Turquía

Suecia 1-1 Eslovenia

Gales 7-1 Macedonia del Norte

Kosovo 1-1 Suiza

Bélgica 7-0 Liechtenstein

Austria 1-1 Bosnia y Herzegovina

Escocia 4-2 Dinamarca

Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje

En esta última jornada de las Eliminatorias europeas, cinco selecciones terminaron de certificar su presencia en el Mundial 2026. Ellos son:

Escocia

España

Suiza

Austria

Bélgica

Por otro lado, quedaron definidas aquellas selecciones que disputarán el repechaje para conseguir el tiquete a la Copa del Mundo. Ellas son:

Eslovaquia

Kosovo

Dinamarca

Ucrania

Turquía

Irlanda

Polonia

Bosnia y Herzegovina

Italia

Macedonia del Norte

Albania

República Checa

Irlanda del Norte

Suecia

Rumania

Gales

Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europa

GRUPO A

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Alemania 15 6 +13 2 Eslovaquia 12 6 -2 3 Irlanda del Norte 9 6 +1 4 Luxemburgo 0 6 -12

GRUPO B

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Suiza 14 6 +12 2 Kosovo 11 6 +1 3 Eslovenia 4 6 -5 4 Suecia 2 6 -8

GRUPO C

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Escocia 13 6 +6 2 Dinamarca 11 6 +9 3 Grecia 7 6 -2 4 Bielorrusia 2 6 -13

GRUPO D

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Francia 16 6 +12 2 Ucrania 10 6 -1 3 Islandia 7 6 +2 4 Azerbaiyán 1 6 -13

GRUPO E

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 España 16 6 +19 2 Turquía 13 6 +5 3 Georgia 3 6 -8 4 Bulgaria 2 6 -16

GRUPO F

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Portugal 13 6 +13 2 Irlanda 10 6 +2 3 Hungría 8 6 +1 4 Armenia 3 6 -16

GRUPO G

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Países Bajos 20 8 +23 2 Polonia 17 8 +7 3 Finlandia 10 8 -6 4 Malta 5 8 -15 5 Lituania 3 8 -9

GRUPO H

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Austria 19 8 +18 2 Bosniza y Herzegovina 17 8 +10 3 Rumania 13 8 +9 4 Chipre 8 8 0 5 San Marino 0 8 -37

GRUPO I

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Noruega 24 8 +32 2 Italia 18 8 +9 3 Israel 12 8 -1 4 Estonia 4 8 -13 5 Moldavia 1 8 -27

GRUPO J

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Bélgica 18 8 +22 2 Gales 16 8 +10 3 Macedonia del Norte 13 8 +3 4 Kazajistán 8 8 -4 5 Liechtenstein 0 8 -31

GRUPO K

Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Inglaterra 24 8 +22 2 Albania 14 8 +2 3 Serbia 13 8 -1 4 Letonia 5 8 -10 5 Andorra 1 8 -13

GRUPO L