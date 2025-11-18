Tabla de posiciones eliminatorias Europa: Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje
Ya van 39 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo del 2026.
¡Concluyeron las Eliminatorias Europeas! Este martes 18 de noviembre se llevaron a cabo los últimos partidos correspondientes a la décima jornada y quedaron definidas las selecciones clasificadas al Mundial 2026, así como aquellas que protagonizarán el repechaje europeo.
Con los equipos restantes del Viejo Continente, se eleva a 39 el número de conjuntos que aseguraron su presencia en el campeonato del próximo año.
Resultados de Eliminatorias Europeas, hoy
- Rumania 7-1 San Marino
- Bielorrusia 0-0 Grecia
- Bulgaria 2-1 Georgia
- España 2-2 Turquía
- Suecia 1-1 Eslovenia
- Gales 7-1 Macedonia del Norte
- Kosovo 1-1 Suiza
- Bélgica 7-0 Liechtenstein
- Austria 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Escocia 4-2 Dinamarca
Equipos clasificados y selecciones que van a repechaje
En esta última jornada de las Eliminatorias europeas, cinco selecciones terminaron de certificar su presencia en el Mundial 2026. Ellos son:
- Escocia
- España
- Suiza
- Austria
- Bélgica
Por otro lado, quedaron definidas aquellas selecciones que disputarán el repechaje para conseguir el tiquete a la Copa del Mundo. Ellas son:
- Eslovaquia
- Kosovo
- Dinamarca
- Ucrania
- Turquía
- Irlanda
- Polonia
- Bosnia y Herzegovina
- Italia
- Macedonia del Norte
- Albania
- República Checa
- Irlanda del Norte
- Suecia
- Rumania
- Gales
Tabla de posiciones HOY Eliminatorias Europa
GRUPO A
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Alemania
|15
|6
|+13
|2
|Eslovaquia
|12
|6
|-2
|3
|Irlanda del Norte
|9
|6
|+1
|4
|Luxemburgo
|0
|6
|-12
GRUPO B
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Suiza
|14
|6
|+12
|2
|Kosovo
|11
|6
|+1
|3
|Eslovenia
|4
|6
|-5
|4
|Suecia
|2
|6
|-8
GRUPO C
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Escocia
|13
|6
|+6
|2
|Dinamarca
|11
|6
|+9
|3
|Grecia
|7
|6
|-2
|4
|Bielorrusia
|2
|6
|-13
GRUPO D
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Francia
|16
|6
|+12
|2
|Ucrania
|10
|6
|-1
|3
|Islandia
|7
|6
|+2
|4
|Azerbaiyán
|1
|6
|-13
GRUPO E
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|España
|16
|6
|+19
|2
|Turquía
|13
|6
|+5
|3
|Georgia
|3
|6
|-8
|4
|Bulgaria
|2
|6
|-16
GRUPO F
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Portugal
|13
|6
|+13
|2
|Irlanda
|10
|6
|+2
|3
|Hungría
|8
|6
|+1
|4
|Armenia
|3
|6
|-16
GRUPO G
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Países Bajos
|20
|8
|+23
|2
|Polonia
|17
|8
|+7
|3
|Finlandia
|10
|8
|-6
|4
|Malta
|5
|8
|-15
|5
|Lituania
|3
|8
|-9
GRUPO H
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Austria
|19
|8
|+18
|2
|Bosniza y Herzegovina
|17
|8
|+10
|3
|Rumania
|13
|8
|+9
|4
|Chipre
|8
|8
|0
|5
|San Marino
|0
|8
|-37
GRUPO I
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Noruega
|24
|8
|+32
|2
|Italia
|18
|8
|+9
|3
|Israel
|12
|8
|-1
|4
|Estonia
|4
|8
|-13
|5
|Moldavia
|1
|8
|-27
GRUPO J
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Bélgica
|18
|8
|+22
|2
|Gales
|16
|8
|+10
|3
|Macedonia del Norte
|13
|8
|+3
|4
|Kazajistán
|8
|8
|-4
|5
|Liechtenstein
|0
|8
|-31
GRUPO K
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Inglaterra
|24
|8
|+22
|2
|Albania
|14
|8
|+2
|3
|Serbia
|13
|8
|-1
|4
|Letonia
|5
|8
|-10
|5
|Andorra
|1
|8
|-13
GRUPO L
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|Dif
|1
|Croacia
|22
|8
|+22
|2
|Chequia
|16
|8
|+10
|3
|Islas Feroe
|12
|8
|+2
|4
|Montenegro
|9
|8
|-9
|5
|Gibraltar
|0
|8
|-25