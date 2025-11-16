Baja en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo pierde a una de sus principales figuras ante Australia

Selección Colombia vs. Canadá en el partido amistoso del 14 octubre en la fecha FIFA / Colprensa

La Selección Colombia sufrió una baja sensible de última hora, de cara al compromiso de este martes frente a Australia, partido amistoso que se llevará a cabo en Nueva York. Para dicho compromiso ha sido desconvocado el lateral antioqueño Daniel Muñoz.

La Federación Colombiana de Fútbol anunció a través de un comunicado sobre la partida de Muñoz: “el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”.

Se esperaba que el jugador del Crystal Palace fuera titular en el juego del próximo martes, puesto que para el compromiso de este sábado ante Nueva Zelanda no recibió minutos, estando como titular Santiago Arias.

Arias volvería a ser de la partida, así las cosas, teniendo en cuenta que no hay otro lateral derecho en la convocatoria de Néstor Lorenzo y que no ha sido llamado ningún otro jugador en sustitución.

La Selección Colombia se estará enfrentando el próximo martes a Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, también en Estados Unidos. El juego dará inicio a las 8:30PM, hora colombiana.

Colombia viene de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, Florida. Un encuentro en el que el combinado nacional dejó varias dudas en su juego, imponiéndose 2-1 con un gol de Johan Carbonero en tiempo de descuento.