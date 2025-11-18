Diego Ramos, exalcalde de Dosquebradas, se presentó a la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción

Pereira

Se presentó de forma voluntaria a las autoridades el exalcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, investigado por un presunto hecho de corrupción relacionado con un contrato para las fiestas aniversarias del municipio.

El exmandatario municipal que estuvo en dos periodos como alcalde de Dosquebradas entre el 2012 - 2015; y 2020 - 2023, se presentó en la mañana de este martes 18 de noviembre a la Fiscalía junto con su abogado defensor, Renato Marín, expresando su intención de colaborar en el proceso investigativo que se adelanta por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con las Fiestas Aniversarias del municipio para el año 2022.

Según conoció Caracol Radio, son tres delitos por los cuales está siendo investigado el exalcalde, Diego Ramos, peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin el lleno de los requisitos legales y un interés indebido en la celebración de contratos.

Renato Marín, abogado defensor manifestó, “estuvimos en el despacho de la fiscal, ella muy amablemente nos atendió; él está dispuesto a aclarar la situación y por eso se presentó ante las autoridades”.

En medio de esta citación fueron capturados dos exfuncionarios de la anterior administración de Dosquebradas, Juan Carlos Sepúlveda, exsecretario de Gobierno y Claudia Patricia García, exsecretaria privada de la Alcaldía, fueron capturados por estos mismos hechos.

Recordemos que, en agosto de este año, cuatro personas, entre ellos el concejal de Belén de Umbría, Carlón Londoño Sánchez, fueron capturados e involucrados en este proceso que investiga el convenio de asociación 2226 del 2022, destinado a la realización de eventos culturales y artísticos para las Fiestas del Progreso en el aniversario 50 de Dosquebradas.

Hay que tener en cuenta que, durante la última semana de octubre, el director seccional de Fiscalías en Risaralda, Cesar Augusto Bolaños, había anunciado que para este mes de noviembre se llevarían a cabo nuevos operativos relacionados con presuntos hechos de corrupción en el área metropolitana de Pereira.

