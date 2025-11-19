Recuperación del sector hotelero en Colombia sigue siendo lenta, afirma Cotelco

El sector de alojamiento y servicios de comida en Colombia continúa mostrando una recuperación lenta durante 2025, así lo explicó la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, COTELCO, que informó que entre enero y septiembre del 2025, el crecimiento fue de 0,6%, una cifra positiva pero insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas.

De hecho, la actividad sigue por debajo del nivel registrado en 2022, un año que marcó la reactivación del turismo en el país, lo que confirma que la hotelería y la restauración avanzan mucho más despacio que el resto de la economía.

Ocupación hotelera en Colombia 2025

La ocupación hotelera nacional entre enero y septiembre fue del 49,8%, lo que representa un leve retroceso de 0,2 puntos porcentuales frente al año pasado.

Las regiones con mayores caídas fueron:

• Amazonía

• Bogotá

• Caribe colombiano

“Aunque esta cifra es superior a la del año anterior, aún refleja niveles de demanda y actividad más bajos que los que históricamente impulsaban el turismo en el país”, agregó el presidente ejecutivo de Cotelco, José Andrés Duarte.

Producción del sector durante 2025

Entre enero y septiembre de 2025, el sector produjo 27,4 billones de pesos, sin embargo, aún refleja niveles de demanda y actividad más bajos que los que históricamente impulsaban el turismo en el país.

El crecimiento de la economía colombiana sorprendió con un fuerte repunte en el tercer trimestre del año al crecer 3.6%, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien explicó que este es la cifra más alta desde 2022.

Dijo que las actividades económicas que más contribuyeron fueron en su orden Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0%

¿Cuáles son los sectores que han impulsado este aumento?

Por su parte, Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% y la Industrias manufactureras crece 4,1%.

Por otro lado, la construcción en el tercer trimestre del año reportó una reducción de -1.5% y el sector de minas y canteras la caída es del 5.7%.

En lo corrido del año, la economía colombiana viene creciendo a un ritmo del 2.8% que se enmarca en las proyecciones de los analistas del mercado.