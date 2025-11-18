La Media Maratón disparó la ocupación hotelera y reactivó el comercio en Cúcuta

Cúcuta.

La Media Maratón dejó un impacto contundente en la economía local y, especialmente, en el sector hotelero, que venía atravesando uno de los períodos más complejos del año.

El gremio destacó que mientras el promedio de ocupación no ha logrado superar el 40% en lo corrido de 2025, durante el fin de semana del evento deportivo la cifra se elevó por encima del 70%.

“Nuestra ocupación hotelera ha sido bastante afectada durante el año, no alcanzamos a llegar a un 40% a nivel ciudad y actividades como las de este fin de semana nos permitieron sobrepasar el 70%”, explicó Alexander Trujillo, representante del sector hotelero.

Según señaló, estos picos de visitantes demuestran la importancia de realizar más eventos de ciudad, especialmente en una capital fronteriza que enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos.

“Es aquí donde se refleja que estas actividades son muy importantes para la ciudad, porque incrementan la visita de quienes vienen a participar o simplemente a observar el espectáculo”, afirmó.

El impacto no se limita al turismo. Restaurantes, bares, gastrobares y comercios también registraron un movimiento significativo.

“Para nosotros, para el comercio, para los restaurantes, para los bares… esto siempre será muy bien visto porque es la oportunidad de tener muchos más visitantes en la ciudad”, añadió.

El gremio insistió en que eventos deportivos, culturales y recreativos deben tener continuidad durante el año, pues representan un refuerzo económico transversal.

“Cada actividad como esta nos ayuda a mantener empleos, a hacer nuevas contrataciones y a mover toda la cadena de proveedores que nos surten de alimentos, suministros y todo lo necesario para atender a los visitantes”, indicó Alexander.

También advirtió que el primer semestre del año fue particularmente difícil. “Somos muy susceptibles a los bajonazos de visitantes. Cubrir costos y llegar a un punto de equilibrio es bastante fuerte para nosotros”, dijo.

De cara a la temporada de fin de año, el sector confía en que este impulso marque una tendencia positiva para la llegada de nuevos viajeros y que se siga apostando por actividades que atraigan público y permitan mostrar una cara distinta de Cúcuta.

“El mundo entero debe saber que aquí hay muchas cosas maravillosas por hacer y que se seguirán haciendo”, concluyó.