Giro de Rigo dejó más de $60 mil millones en ganancias y 90% de ocupación hotelera en el Atlántico

El Giro de Rigo 2025 se consolidó como uno de los eventos deportivos más exitosos del año en el Atlántico, no solo por su impacto deportivo y social, sino también por el impulso económico que dejó en el departamento.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante el fin de semana del evento, el departamento registró ingresos superiores a los $60.750 millones y una ocupación hotelera del 90 %, cifras que reflejan el dinamismo del turismo deportivo y el trabajo articulado entre la Gobernación del Atlántico, el Distrito de Barranquilla y los municipios sede.

Lugares superaron $350 millones en ventas

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa destacó que cerca de 27.000 visitantes llegaron al Atlántico para disfrutar de la carrera, lo que representó beneficios directos para los sectores de transporte, gastronomía, hotelería y comercio.

“Estamos preparados para seguir recibiendo a muchos más visitantes en este turismo deportivo que impulsa al Atlántico”, afirmó Verano. En lugares como el Muelle 1888 de Puerto Colombia, las ventas superaron los $350 millones, reflejando el impacto positivo del evento en la economía local.

Además del éxito financiero, el Giro de Rigo permitió recuperar 90 kilómetros de vías y posicionar al departamento como un destino ideal para el turismo sostenible y deportivo. Con más de 8.000 ciclistas, 29 deportistas internacionales y miles de espectadores en las calles, la competencia fue una verdadera fiesta.

“Queremos que quienes vinieron gocen del Atlántico y regresen. Esta carrera fue una vitrina perfecta para mostrar nuestro desarrollo y hospitalidad”, concluyó el gobernador, quien anunció su intención de institucionalizar la competencia para seguir impulsando el turismo y la economía del departamento.