Rama Judicial abre convocatoria de ingreso: ¿cómo inscribirse al concurso de méritos 28°?

El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA25-12348, mediante el cual adelanta el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y convoca al 28° concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Lea también: Más de 1.500 funcionarios de la rama judicial en Caldas están en paro, ¿por qué?

La etapa de inscripción se habilitará desde el 18 de noviembre hasta el primero de diciembre de 2025. Este proceso se realizará únicamente a través de la plataforma CARJUD-APP, donde los interesados podrán participar en la convocatoria seleccionando la modalidad de concurso y el cargo de aspiración.

Etapas del proceso de selección:

El acuerdo define que el proceso de selección para funcionarios, tanto en modalidad de ingreso como de ascenso, comprende las siguientes etapas:

Concurso de méritos

Conformación del Registro Nacional de Elegibles

Elaboración de listas de candidatos

Nombramiento

Confirmación

En este sentido, el concurso de méritos comprende dos etapas: selección, que se desarrollará en tres fases:

Verificación de requisitos: incluyen los requeridos para participar en el concurso de ascenso y los mínimos para el desempeño del cargo en las dos modalidades del concurso.

incluyen los requeridos para participar en el concurso de ascenso y los mínimos para el desempeño del cargo en las dos modalidades del concurso. Pruebas de conocimientos , competencias, aptitudes y/o habilidades y

, competencias, aptitudes y/o habilidades y Curso de formación judicial inicial, los cuales tienen carácter eliminatorio.

Posteriormente, se desarrollará la etapa de clasificación, en la cual se evaluarán los puntajes obtenidos por los aspirantes en los diferentes componentes

Le puede interesar: Gobierno firma alianza para dar beneficios tributarios a empresas que generen empleo inclusivo

Participación según modalidad:

La Convocatoria 28 se desarrollará en dos modalidades: ingreso, dirigida a ciudadanos que cumplan los requisitos y a funcionarios o empleados de la Rama Judicial que no participen en el concurso de ascenso; y ascenso, destinada exclusivamente a los servidores de carrera que aspiren a un cargo inmediatamente superior. Cada modalidad tiene condiciones específicas de participación, por lo que los aspirantes deberán elegir únicamente una al momento de realizar su inscripción.

Requisitos generales:

Los aspirantes, en el término de la inscripción deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Presentar solicitud de inscripción en la forma y en las condiciones que fija el acuerdo.

en la forma y en las condiciones que fija el acuerdo. Ser colombiano de nacimiento , ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.

, ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

Tener título de abogado expedido por una universidad reconocida oficialmente o convalidado conforme a la ley. En el caso de los consejeros seccionales de la judicatura título de profesional en derecho, ciencias económicas, financieras o administrativas

expedido por una universidad reconocida oficialmente o convalidado conforme a la ley. En el caso de los consejeros seccionales de la judicatura título de profesional en derecho, ciencias económicas, financieras o administrativas No haber llegado a la edad de retiro forzoso.

Para la inscripción al concurso el aspirante deberá diligenciar el formulario electrónico en el software CARJUD APP, al que se podrá ingresar a través del vínculo dispuesto en el portal de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co y seleccionar el cargo de aspiración, dentro del término señalado para el efecto. En el formulario será obligatorio registrar el correo electrónico del aspirante.

Más información: DIAN abre convocatoria de trabajo con sueldos de hasta 15 millones: vacantes y proceso para aplicar

Adicionalmente, la Corporación habilitará soporte vía correo electrónico a las peticiones enviadas hasta el viernes 28 de noviembre a las 12:00 m. Es importante tener en cuenta que el sistema permitirá una única inscripción por aspirante y enviará al correo registrado la constancia correspondiente.

Una vez finalizada esta fase, se publicará en la página web el listado oficial de aspirantes inscritos, información que también podrá ser consultada por cada participante a través de CARJUD APP.