Gobierno firma alianza para dar beneficios tributarios a empresas que generen empleo inclusivo

Otorgarán un paquete de estímulos tributarios de 120% o 200% sobre el impuesto de renta a empresas

Andrea Arenas

El ministerio de trabajo y de la igualdad, junto a la fundación Natalia Ponce, firmaron una alianza para otorgar un paquete de estímulos tributarios de 120% o 200% sobre el impuesto de renta, en las empresas que generan empleo inclusivo.

Específicamente, está dirigido a compañías que vinculen jóvenes en un primer empleo, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, integrantes de la comunidad LGTBIQ+, temas de la violencia

“Esta iniciativa hace parte del conjunto de acciones del Gobierno del Cambio y del Ministerio del Trabajo junto con el Ministerio de la Igualdad para fortalecer y para favorecer la inclusión laboral en condiciones de empleo formal y en condiciones de trabajo digno y decente como lo establece la reciente reforma laboral”, señaló el Ministro de Trabajo Antonio Sanguino.

A estos beneficios, se suma el ofrecimiento de sellos reputacionales, para aquellas empresas que otorguen segundas oportunidades a personas pospenadas y adultos mayores

