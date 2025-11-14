DIAN abre convocatoria de trabajo con sueldos de hasta 15 millones: vacantes y proceso para aplicar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrió una convocatoria de trabajo en la que proveerá más de 1.900 vacantes de para trabajar con dentro de la entidad y recibe el nombre de Proceso de Selección DIAN 2679 de 2025.

El curso de méritos está coordinado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), siendo esta una oportunidad laboral que permite mejorar el desarrollo profesional con remuneraciones muy competitivas dentro del sector público.

Estos 1.900 puestos se atribuyen para fortalecer áreas como fiscalización, recaudo y control aduanero de la entidad; con salarios de hasta 15 millones de pesos.

Cuáles son las vacantes disponibles y los sueldos

Dentro de los perfiles que están buscando para trabajar en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales están:

Gestor grado IV: Para este cargo se exige un título de profesional en área como administración , economía, derecho y un año de experiencia profesional y dos años de experiencia relacionada, enfocada en la estructuración de planes y proyectos de contratación.

Salario:$9.862.811

Inspector grado III: Dentro de este rol es importante que la vacante se desempeñe en la gestión de datos y estrategias técnicas, con un título profesional y de posgrado, con experiencial profesional.

Salario: $15.478.081

Analista grado V: Con enfoque en apoyo técnico y la mejora de proyectos.

Salario: $7.171.627

Facilitador grado IV: En este rol es importante que las persona tenga conocimiento y capacidad para realizar actividades administrativas y logísticas inherentes a la gestión del proceso interno de la entidad.

Salario: $4.173.371

Pasos para aplicar a la convocatoria de trabajo

Este concurso de méritos ofrece oportunidades de trabajo para profesionales y técnicos que tendrán una remuneración económica conforme a los candidatos que sean seleccionados. Siga este paso a paso para participar:

Ingresar a la página web de SIMO

Realice su registro o en caso de ya tener cuenta inicie sesión.

Adjunte los documentos y archivos requeridos para la vacantes de su interés.

y archivos requeridos para la vacantes de su interés. Actualice todos sus datos personales , académicos y laborales.

, académicos y laborales. Una vez inscriba su postulación, debe realizar el pago de los derechos de participación para formalizar la inscripción.

Tenga en cuenta que dentro de esta convocatoria solo está permitido inscribirse a un solo empleo, a excepción de las personas con discapacidad, en este caso la población con esta condición si puede aplicar a más de una vacante antes de cerrar las inscripciones de empleo.

Convocatoria de trabajo DIAN: Documentos que solicitan

Cédula de ciudadanía por ambas caras.

Título o acta de grado y, si aplica, tarjeta profesional.

Certificados laborales con funciones y fechas.

Constancias de cursos o capacitaciones ( con un mínimo 8 horas).

Certificado de inglés (en caso de que el cargo lo requiera).

Certificado de discapacidad (si aplica).



