Más de 1.500 funcionarios de la rama judicial en Caldas están en paro, ¿por qué?

Manizales

Una de las principales causas del paro judicial en Caldas es porque la rama ejecutiva no ha expedido los decretos relacionados a la bonificación judicial acordados con anterioridad, por lo que las sedes de la fiscalía y los juzgados en el departamento están cerrados, sin embargo, algunos servicios sí se prestarán.

“La gran mayoría de municipios como La Dorada, Riosucio, Anserma, Salamina, entre otros y en la capital tenemos las sedes de la fiscalía y judiciales cerradas. Obviamente hay excepciones como es la atención de garantía con detenidos, la atención de habeas corpus y las acciones de tutela en salud con medida provisional”, señala Jhon Freddy Sepúlveda, presidente de ASONAL judicial subdirectiva Caldas.

Sepúlveda, lamenta que hay muchos servidores que durante la jornada de paro realizan sus labores desde casa de manera virtual, empañando la causa del cese de actividades.

¿Habrá paro nacional en la capital de la república?

Jhon Fredy Sepúlveda, indica que desde la junta nacional plantean la opción de realizar una ‘toma a Bogotá’, pero no se ha definido la fecha, sin embargo, se planea el modo de hacerlo.

Causas del paro judicial en Caldas

“Los problemas de la salud en Colombia ha hecho que se disparen los trámites de las acciones de tutela en salud y los incidentes de desacato por el incumplimiento de dichas acciones. Por otra parte, la disminución del presupuesto para el 2026 lo que indica que se dejará de hacer obras de infraestructura y hay sedes en el país en mal estado, por lo que tendrán que priorizar las intervenciones algunas sedes judiciales”, recalca el Presidente de Asonal en Caldas.

Para el jueves 13 de noviembre y martes 11 de diciembre se planean otros días de paro en todo el departamento de Caldas.