“Pongan hora, sitio, vamos y recibimos los niños”: directora de ICBF a grupos armados

La Directora del Instittuto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, hizo un llamado al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC sobre al reclutamiento de menores, exigiendo que los entregue.

“Hoy le hago un llamado directo desde el bienestar familiar, en este momento con todo el análisis de lo que pasó y lo que viene, es necesario que nos entregue los niños, y ellos saben que tienen los niños y que los tienen en retención ilegal, porque esos adolescentes, muchos de ellos quieren volver a sus familias y no los están dejando (...) pongan hora, sitio, vamos y recibimos los niños”, dijo la directora.

También reveló que de los 370 menores que se han incluido al programa de desvinculación del instituto en 2025, 34 se han salido voluntariamente porque intentan regresar a la guerra.

“Poco a poco vamos convenciéndolos que la paz es el camino pero no es suficiente, repito, necesitamos parar la guerra y sacar los niños o que sigan la guerra”, agregó.

Entre otras cifras demuestran que Bienestar Familiar ha atendido un 46% más de menores desvinculados que en años anteriores, en 2023 fueron 176 los niños y niñas que ingresaron al programa, mientras que en 2024 llegaron 249, para el caso de 2025 esta cifra ya supera los 370, esto refleja un salto de 121 casos adicionales.

Más de 50 de los casos corresponden a menores entre los 11 y 14 años, y cerca de 270 se encuentran entre los 15 a 17 años.