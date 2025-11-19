MinDefensa responde a “Iván Mordisco”: advierte que amenazas buscan afectar democracia y elecciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió públicamente al video divulgado por alias Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias de las FARC, señalando que las amenazas del grupo armado buscan afectar la estabilidad democrática y el proceso electoral.

“Este criminal salió ayer con este video, con un cinismo que uno no entiende. Y aquí nos está amenazando, no a mí, al pueblo”, afirmó el ministro, quien recordó que sobre el cabecilla pesa una recompensa de 5.000 millones de pesos.

El ministro Sánchez aseguró que enfrentar a las estructuras armadas implica asumir riesgos directos desde el Gobierno y la Fuerza Pública:

“¿Ustedes creen que al ofrecer 5 mil millones de pesos de recompensa por este criminal el riesgo que estoy corriendo no es en vano? Lo hacemos por un bien supremo. Somos menos del 1% sacrificando la vida para que el otro 99% disfrute de privilegios que tal vez uno no tiene.”

Advertencia sobre impacto electoral

El ministro sostuvo que las acciones del grupo armado representan una amenaza directa al sistema democrático.

“Amenaza la democracia. Si no lo contenemos allá, los vamos a tener acá… en el desarrollo de la campaña electoral.”

Aseguró que el Gobierno garantizará el derecho al voto y la seguridad durante la contienda:

“Elecciones habrá como decir que mañana sale el sol. Vamos a entregar absolutamente todo.”

Según Sánchez, en la fase preelectoral ya se han desarrollado actividades de seguridad en 31 departamentos.