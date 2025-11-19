Defensora del Pueblo advierte que política de prevención de reclutamiento de menores en el país fracasó

Colombia

En medio de un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que la política de prevención de reclutamiento de menores en el país fracasó.

“Aquí estamos en un fracaso final de nuestra política de prevención del reclutamiento. Lo siento, directora Astrid Cáceres, la consejera presidencial de Derechos Humanos, tenemos que hacer algo, ministro del Interior, tenemos que hacer algo”.

"Tenemos que hacer algo y estoy de acuerdo con un llamado a la unión y estoy de acuerdo con que esto no se politice. Tenemos que trabajar todos conjuntos y…

Según dijo la defensora, es clave la articulación de las instituciones tanto lara rescatar a los menores reclutados como para exigir a los grupos armados su responsabilidad en este tipo de actos.

“Tenemos que trabajar todos conjuntos y articuladamente para rescatar a todos los niños, niñas y adolescentes que siguen en las filas de los grupos armados, exigir la responsabilidad de los grupos armados ilegales y fortalecer con recursos y con respaldo institucional total a las autoridades que están encargadas de la prevención del reclutamiento forzado”.

Defensora pide suspender bombardeos

A propósito también Iris Marín pidió al Gobierno Nacional que suspenda los bombardeos. Aseguró que al evidenciar que niños, niñas y adolescentes están perdiendo la vida en medio de estos hechos, deben evaluarse las medidas que se están tomando.

“Entiendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH, pero yo me pregunto, si tenemos cuatro bombardeos donde lo que se ha hecho es subir la cifra de adolescentes que han muerto, si no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando”.

"Viendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH, pero yo me pregunto, si tenemos cuatro bombardeos donde lo que ha hecho es subir la cifra de adolescentes que han muerto, si no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando", propuso la…

Ministro del Interior defiende postura de Petro frente a realización de bombardeos:

Aún así, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa de la postura del presidente Gustavo Petro en relación con estos bombardeos que se han realizado en los últimos años y en los que menores de edad han perdido la vida.

Señaló que en caso de que las Fuerzas Militares tuvieran información sobre la presencia de niños o adolescentes en las filas de grupo armados, “nunca se va a bombardear porque hay menores de edad, pues va a ser mucho más fácil el trabajo de ellos de decirle a la inteligencia de las Fuerzas Militares que sí hay menores de edad siempre hay para cubrirse, lo cual es perverso lo que puedo estar diciendo”.

#POLÍTICA "Ustedes hablan mucho de que la Paz Total fracasó, pudiera ser, no le niego esa afirmación. Pero no podemos seguir diciendo que a raíz de que fracasó por eso las Fuerzas Militares nunca estuvieron para actuar", aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti…

Sumado a esto el ministro reconoció que la política de Paz Total del Gobierno del presidente Petro no ha funcionado y agregó que “no podemos seguir diciendo que a raíz de que fracasó, por eso las Fuerzas Militares nunca estuvieron para actuar”.