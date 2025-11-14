Niña murió en un derrumbe ocasionado por las lluvias en Copacabana; hay varias emergencias

Una niña murió tras ser sepultada por un deslizamiento ocurrido en zona rural de Copacabana, en el Norte del Valle de Aburrá, luego de las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas. La emergencia fue confirmada por el alcalde del municipio, Jhonatan Pineda Agudelo.

El movimiento de tierra sorprendió a la menor y a su familia mientras dormían. Aunque las unidades de socorro llegaron al sitio, no hubo nada que hacer. Según el alcalde, hay reportes de varios barrios y veredas con emergencias simultáneas.

Bomberos, Policía y Ejército, junto a equipos municipales y apoyo del sector privado, atienden los puntos críticos. Las autoridades trabajan para despejar vías, evaluar riesgos y responder a todas las llamadas, en medio de una alta demanda de reportes por inundaciones y derrumbes.

Pineda Agudelo anunció que en el transcurso de la mañana de este viernes 14 de noviembre, entregará un balance detallado de la situación. Mientras tanto, pidió calma a la comunidad ante la magnitud de las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Otras emergencias

El municipio de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, permanece en vigilancia permanente luego de los deslizamientos que ocasionaron emergencias en cinco veredas y que dejaron tres personas muertas.

Mientras las lluvias mantienen inestables los terrenos, los equipos de socorro continúan recorriendo las zonas afectadas no solo para evaluar daños, sino también para rescatar a los animales que quedaron atrapados entre el lodo y los derrumbes.

Más de 40 animales —entre perros, gatos, aves de corral y algunas especies silvestres—han sido puestos a salvo por los organismos de atención de emergencias. Varios de ellos fueron encontrados en medio de escombros, aislados o sin alimento.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades locales,71 familias —223 personas en total— han sido identificadas como afectadas. Entre ellas hay 21 niños, 87 hombres, 72 mujeres y 79 adultas mayores.



