Capturado reconocido delincuente por robar una moto y presentar la cédula del hermano en Itagüí

Itagüí - Antioquia

Un reconocido delincuente del municipio de Itagüí, conocido con el alias Chuki, fue recapturado por el robo de una motocicleta en la modalidad de halado. Esta persona fue interceptada gracias al seguimiento de cámaras de seguridad en el sector de la Curva de La Guitarra, vereda El Ajizal. Ya había sido capturado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, pero quedó en libertad por vencimiento de términos y salió a seguir delinquiendo.

Las autoridades indican que esta persona hace parte del grupo ilegal Ajizal y tiene un prontuario criminal bastante amplio, por lo que se le seguía la pista. Incluso en el mes de agosto del 2025 logró evadir un operativo de la policía, pero el hurto de una moto lo dejó en evidencia.

“Durante el procedimiento, el hombre intentó identificarse con el documento de su hermano; sin embargo, al verificar su plena identidad, se estableció que se trataba de este sujeto, alias Chucki, presunto integrante del grupo delincuencial organizado El Ajizal, que además presenta un requerimiento judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, extorsión y constreñimiento para delinquir”, reportó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

A esta lista de delitos pendientes se le sumarán falsedad personal y receptación, por lo que las autoridades catalogan como un error de esta persona identificada como Jorge Alexis Flores Torres, quien cayó en manos de la justicia.