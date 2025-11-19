La Asamblea suspendió la sesión que busca aprobar el presupuesto de Antioquia para 2026

Medellín

Este martes se estaba realizando el segundo debate para aprobar el presupuesto general de la gobernación de Antioquia para el 2026, pero según la Asamblea Departamental, hubo situaciones externas que obligaron a suspender la sesión “con el fin de salvaguardar el orden, la seguridad y la integridad del debate democrático”, por lo que se reprogramó para las 8 a.m. de este miércoles 19 de noviembre.

Según da Duma, permitieron el ingreso de público que presenciaría el debate, pero que algunas personas desde las gradas interrumpían la jornada e incluso asegura que lanzaron improperios, lo que fue calificado por la presidencia como una vulneración al respeto al recinto democrático, obstaculizando la sesión.

“Durante el desarrollo de la sesión se presentaron interrupciones reiteradas desde las graderías. A pesar de los llamados al orden y de la insistencia en que utilizaran los canales establecidos de participación, algunos asistentes persistieron en comportamientos que constituyeron saboteo: improperios, intervenciones soeces, agresiones verbales contra funcionarios y alteraciones sistemáticas del debate”.

La Asamblea indica que durante estas situaciones se solicitó a los asistentes atender las recomendaciones de un comportamiento óptimo, pero pese a ello continuaron de parte de un grupo de personas.