Johan Mojica tras última victoria del año: “Esta es la selección Colombia y acá están los mejores”

La Selección Colombia logró conseguir su última victoria del año frente a Australia (3-0), juego que correspondió al cuarto amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. Johan Mojica, quien fue titular en ambos partidos, habló en zona mixta. Allí hizo su respectivo análisis del partido, le envió un mensaje a la afición y se refirió a los jugadores más jóvenes de la Tricolor.

“Para nosotros, a estas alturas y estando en la Selección Colombia, nosotros nos vale la victoria, por más que queramos siempre tratar de jugar bien o hacer el plan que el profe quiera; para nosotros, el sumar así e irnos con esa gran sensación y terminar el año de esa manera es muy valioso. Sabíamos de la dificultad del rival y también eso nos enseña a tener la paciencia para construir la victoria. El entretiempo nos ayudó mucho para mejorar las cosas que necesitábamos hacer para poder ganar y así fue, con tres goles construidos gracias a la paciencia que tuvo el equipo y también al talento que tenemos como grupo”, inició hablando Johan Mojica sobre el análisis del partido.

Continuó refiriéndose al buen desempeño que han tenido los jugadores más jóvenes de la Selección, como son Gustavo Puerta y Yaser Asprilla.

“Aquí todos son bienvenidos y si los traen es porque le ven condiciones para jugar en la selección; cada uno tiene que esperar su momento. Para nosotros como grupo es primordial que el jugador tenga esa humildad de saber aceptar en qué momento tiene que jugar, en qué momento tiene que observar al jugador de su posición que en ese momento le toque, pero la selección ahora ha hecho un cambio bastante drástico en lo humano y eso se ve en que todos estamos felices de cuando le toca jugar a los compañeros y también cuando nos toca a nosotros. Esta es la selección Colombia y acá están los mejores”.

🎥"Aquí todos los jugadores son bienvenidos, somos felices cuando juega el compañero, esto es la Selección Colombia y aquí están los mejores "Johan Mojica, jugador Selección Colombia.🎙️👔⚽#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/waWCnOvQpU — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 19, 2025

“Somos una gran nación, un gran país, que cada vez que juguemos se llene de amarillo, eso nos llena, cuando jugamos en Dallas, en Miami y acá, más allá de que siempre haya críticas porque es el comer de la gente, estamos dando resultados. Esperamos llegar al Mundial con esa madurez, consolidados y marcar un antes y un después en la selección para el país”, finalizó enviando un mensaje a la hinchada.

