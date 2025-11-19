Harold Santiago Mosquera deberá pagar millonaria multa por la celebración de su gol ante el Cali

El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer, en su más reciente resolución, una sanción que recibió el delantero Harold Santiago Mosquera, por la celebración de su gol ante el Deportivo Cali el pasado 9 de noviembre, en juego por la fecha 19 del fútbol colombiano.

Mosquera se vistió de héroe en El Campín para anotar el único gol del partido a los 90+6 minutos, el atacante, en una acción individual, ingresó al área y picó la pelota, bañando al portero Alejandro Rodríguez.

En el festejo, Harold Santiago se quitó la camiseta y celebró junto a sus compañeros, puesto que el tanto significó que el equipo bogotano se mantuviera en carrera por llegar a los cuadrangulares.

¿Qué dice la resolución del Comité Disciplinario?

“Sancionar al señor Harold Santiago Mosquera Caicedo, jugador del registro del Club Independiente Santa Fe S.A (“Santa Fe”) con multa de catorce millones doscientos treinta y cinco mil pesos ($14.235.000), por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 19ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club Asociación Deportivo Cali S.A.“.

La sanción de más de 14 millones, en otras palabras, es por haberse quitado la camiseta en el momento de la celebración de su anotación. A pesar de que el hecho se presento hace casi dos semanas, apenas este martes terminó siendo reportado.

Harold Santiago Mosquera ha marcado en los últimos partidos de Santa Fe, siendo pieza clave para que el equipo bogotano entrará a los ocho y siguiera en la lucha de defender su título. El atacante es considerado por muchos como el mejor jugador del presente campeonato.