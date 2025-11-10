Liga Colombiana

Santa Fe SFE
0
Deportivo Cali DCA
0
52'
2ª parte

🔴 Santa Fe vs. Deportivo Cali EN VIVO: siga la transmisión del partidazo por Liga Colombiana

El cuadro bogotano debe ganar o ganar para seguir soñando con la clasificación a cuadrangulares.

Duelo de Liga entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe / @AsoDeporCali

Duelo de Liga entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe / @AsoDeporCali

Sofía Ramírez

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad