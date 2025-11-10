🔴 Santa Fe vs. Deportivo Cali EN VIVO: siga la transmisión del partidazo por Liga Colombiana

¡Cierre de infarto en el fútbol colombiano! La<b> jornada 19 </b>concluye en la noche de este domingo 9 de noviembre con el partidazo que protagonizarán <b>Indepediente Santa Fe y Deportivo Cali </b>en el Estadio El Campín.Duelo de vital importancia para los bogotanos, teniendo en cuenta que <b>Alianza Valledupar y América de Cali ganaron sus respectivos partidos</b>, lo que los obliga a sumar de a tres en condición de local para seguir soñando con la clasificación a cuadrangulares.<a href="https://caracol.com.co/2025/11/07/tabla-de-posiciones-de-liga-con-empate-de-millonarios-y-envigado-en-la-apertura-de-la-jornada/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/07/tabla-de-posiciones-de-liga-con-empate-de-millonarios-y-envigado-en-la-apertura-de-la-jornada/"><b>ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA</b></a>