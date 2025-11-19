Video / Reinaldo Rueda llora en plena rueda de prensa tras eliminación de Honduras: “Perdón”

Honduras fue una de las grandes sorpresas en la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El equipo de Reinaldo Rueda no pudo pasar del empate 0-0 con Costa Rica, lo que no les permitió ni siquiera acceder al Repechaje.

Un autogol de Guatemala en tiempo de reposición acabó con las ilusiones de los hondureños, dado que Surinam, con el 3-1 ante Guatemala, dejó su diferencia de gol en +3, la misma que los Catrachos, pero ganando el lugar a la repesca al haber convertido 9 tantos a lo largo de la fase, uno más que el equipo de Rueda.

Reinaldo Rueda, severamente criticado con esta eliminación, no pudo evitar la tristeza en plena conferencia de prensa posterior al partido, rompiendo en llanto y ofreciendo disculpas por sus lágrimas a los presentes.

“Perdón, pero yo creo que es un momento duro, creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que quizás hicimos un buen trabajo, pero que no ajustó, como dice el Rey David, no fue suficiente”, comentó el técnico vallecaucano en medio de las lágrimas.

Y añadió al respecto: “Un grupo muy competitivo, la ironía, nos quedamos por un gol, clasifica la selección fuerte, a la que le sacamos 4 puntos de 6 y, bueno, es difícil”.

#HCHDeportes | Reinaldo Rueda lloró en conferencia de prensa por la eliminación de Honduras. El principal responsable del descalabro Catracho lamentó el fracaso, pero no es el mismo dolor que sienten miles de hondureños que confiaron en su selección a lo largo de la eliminatoria. pic.twitter.com/rjrhUbhQ53 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 19, 2025

Equipos clasificados al Repechaje Intercontinental

Las selecciones de la Concacaf que clasificaron al Repechaje Intercontinental fueron Surinam y Jamaica, de manera directa accedieron Panamá, Haití y Curazao, quienes se sumarán a Irak, Congo, Bolivia y Nueva Caledonia.

Este jueves se hará el sorteo de los cruces de la repesca, Irak y Congo serán los cabezas de grupo y accederán directamente a la final, a la espera de cómo se definirán los otros enfrentamientos.