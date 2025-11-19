Eliminatorias CONCACAF: listos los clasificados y los repechajes para el Mundial del 2026

Selección de Fútbol de Panamá ante El Salvador en la última fecha de las eliminatorias de la Concacaf / Federación Panameña de Fútbol

Finalizaron las Eliminatorias en Centroamérica y con ello se definieron los tres equipos clasificados de manera directa y los dos cupos al repechaje por la CONCACAF, de esta manera, son 42 el número de selecciones que ya aseguraron su boleto al Mundial del 2026.

Ante esto también se sentenció que no habrá técnicos colombianos en técnicos colombianos en la Copa del Mundo, ya que el entrenador Reinaldo Rueda, que dirige a Honduras, no logró conseguir en triunfo ante Costa Rica.

Equipos clasificados de la Concacaf

Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel.

Por su parte, los equipos de Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental, tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.

Así quedaron las tablas de posiciones

Grupo A

Pos Equipo Pts Dif 1 Panamá 12 5 2 Suriman 9 3 3 Guatemala 8 1 4 El Salvador 3 -9

Grupo B

Pos Equipo Pts Dif 1 Curazao 12 10 2 Jamaica 11 8 3 Trinidad y Tobago 9 2 4 Bermudas 0 -20

