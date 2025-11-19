Petro podría alcanzar acuerdo con el Clan del Golfo antes del fin de su gobierno, asegura canciller

La canciller colombiana aseguró, en una entrevista con Emilia Perez directora internacional de la agencia EFE, que hay evidencias de que el Clan del Golfo quiere avanzar en las negociaciones y dijo que es “muy posible que antes de que acabe el gobierno pueda haber una decisión, un acuerdo con ese grupo para desactivar toda la actividad ilegal”.

Así mismo adelantó que este mes o en diciembre podría darse una segunda ronda de conversaciones en Catar “donde se fijen acuerdos muy concretos”.

Además, subrayó que el gobierno colombiano está enfocado ahora mismo en negociar con grupos que tengan voluntad porque “no se puede tener mesas indefinidas para hablar y no concretar nada”.

Según la ministra “el Clan del Golfo ha mostrado una voluntad, no ha vuelto a actuar. Tenía un control muy fuerte en el Darién (frontera con Panamá), sobre todo del tráfico de personas, un negocio casi mayor que la cocaína, y eso se ha suspendido por parte de ellos”, por lo que ve posible “un acuerdo” que suponga su reincorporación a la vida civil.

En septiembre se conocieron los primeros puntos en medio de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, entre otras cosas el grupo se comprometió a respetar el desarrollo del proceso electoral, a no interferir en la Acción Integral Contra Minas Antipersona y a promover el respeto a los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Estas acciones buscan “desarrollar la etapa de consolidación de confianza” e implementar un programa “de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos”.

Responsabilidades por bombardeos que dejaron a menores muertos

“Ha sido desafortunado”, calificó la canciller en Tribuna EFE-Casa de América en Madrid, aunque justificó que “en la lucha contra los grupos ilegales, cuando hay esa violación a los derechos de las poblaciones, esas incursiones, esas coacciones y esas extorsiones, las fuerzas de seguridad actúan en Colombia”.

“Puede haber ocurrido una situación no totalmente vigilada por algo que se va a bombardear y tendrá que haber depuración en ese caso”, dijo Villavicencio.

Defiende gastos en del presidente Petro

Villavicencio defendió al presidente Gustavo Petro, tras la polémica por la publicación de sus gastos para demostrar que no tiene vínculos con el narcotráfico y calificó de “injusta” la inclusión del jefe de Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como ‘Lista Clinton’.

“La inclusión del presidente y su familia en la lista Clinton es bastante injusta, es como un castigo a Colombia en cabeza del presidente, que es el jefe de Estado y el presidente legítimo de nuestro país”, denunció.

La canciller considera que es “una situación muy negativa” tanto para Petro como para el país porque “no hay ninguna evidencia de las que se argumenta para incluirlo en esa lista”, expuso.

Petro autorizó la publicación de sus gastos personales desde el 2022 hasta la fecha para “que no quede duda” de sus ingresos, y también recordó que su declaración de la renta es pública.

Esa publicación ha traído polémica, pues hay compras en tiendas de lujo durante sus viajes en el extranjero y también en un burdel en Portugal.

Aparecen desde pagos en hoteles, restaurantes, farmacias y heladerías, hasta abonos a una hipoteca y compras en tiendas en sus viajes al exterior, como El Corte Inglés, Zara, Saks Fifth Avenue, La Rinascente y Nordstrom, y algunas de lujo, como Gucci y Prada.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los medios locales, no tanto por su cuantía, de 209.969 pesos colombianos (unos 56 dólares de hoy) sino por el tipo de establecimiento, es un gasto que aparece registrado en mayo de 2023 en Ménage Strip Club, un club de entretenimiento para adultos en Lisboa.

La canciller defendió a Petro y alegó: “Tenemos una acción que pocos presidentes o pocos funcionarios hacen, la de poner a disposición su declaración de renta, sus gastos en función de que pues se estructure si recibe dineros no apropiados. Es una persona con bastante austeridad”.