EXCLUSIVO: 5 objetos arqueológicos fueron extraídos del Galeón San José para estudiar su hundimiento

El próximo 27 de noviembre se cumplen 10 años del hallazgo de los restos del Galeón de San José, una embarcación española de 40 metros de largo que naufragó en la Batalla de Barú de 1708 en los alrededores de las Islas del Rosario, en cercanías a la ciudad de Cartagena.

Su descubrimiento fue el 27 de noviembre de 2015, y desde ahí empezó el proceso del entonces presidente Juan Manuel Santos por recuperar las toneladas de mercancías, oro, plata y piedras preciosas que llevaba en su interior. Pero fue en 2020 cuando fue declarado como un bien de interés cultural de Colombia.

Hoy hay casi 10 días años de su hallazgo, anunciarán la segunda fase de extracción de objetos. Se trata de la recolección de 5 objetos arqueológicos, con los que esperan responder a preguntas de investigación relacionadas con cronología de los elementos y las hipótesis de las causas del hundimiento del Galeón.

De hecho, el presidente Gustavo Petro viajó a Cartagena a inspeccionar esto y el anuncio lo harán en las próximas horas.

La primera fase de extracción de objetos, la realizaron entre abril y mayo del 2024, a través de un robot que descendió hasta el Galeón y realizó la exploración de algunos materiales que estaban superficialmente en el lecho.

¿Qué más se sabe del Galeón San José?

A pocos días de cumplir 10 años del hallazgo del Galeón, sigue avanzando en la Secretaría técnica de la Corte permanente de Arbitraje una demanda de la firma norteamericana Sea Search Armada, que reclama 10.000 millones de dólares por el hallazgo de las coordenadas exactas donde reposan los vestigios del naufragio.

El Estado colombiano, por su parte, está tratando de demostrar que la firma norteamericana habría incurrido en un posible fraude y varias irregularidades, al considerar que las coordenadas en las coordenadas presentadas por Glocca Morra no existe ningún naufragio, ni rastros del Galeón San José.

La disputa que inició en un Tribunal Arbitral con sede en Londres en diciembre del 2023, sigue su curso.