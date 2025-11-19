Ya me tenía amenazado de muerte e intentó asesinarme: Petro por aparición de “Iván Mordisco”

Un video que se viralizó en redes sociales y en el que reaparece alias “Iván Mordisco” amenazando al país de cara a las elecciones del próximo año, causó revuelo y hasta en el presidente Gustavo Petro generó respuesta.

En un video grabado desde la mitad de alguna selva, el máximo líder de las disidencias, ‘Iván Mordisco’ dice que: “Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas”.

Frente a esto, el jefe de Estado se pronunció y aseguró que no es la primera adve que hace, pues lo tendría amenazado de muerte desde hace años. Incluso, señaló que intentó matarlo por órdenes mafiosas en el desfile del 20 de julio del 2024.

“Son una gobernanza mafiosa”

Los tantos cuestionamientos que ha recibido el presidente Petro por los bombardeos en el Amazonas, Guaviare y Arauca, generaron la reaparición del líder de las disidencias y eleva las preocupaciones ante los riesgos electorales que se podrían presentar en el próximo año.

Sobre esto, el mandatario reiteró en que detrás del reclutamiento de menores está Alirio Zarate, alias “el Runcho”, quien se encarga de derrochar la vida a costa del negocio de la cocaína.

También, lo relaciona con los políticos que lo quieren encarcelar: “También los políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de la Florida me quieren encarcelar, ¿cuál la diferencia? Son la misma cosa: gobernanza mafiosa”