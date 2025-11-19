Empleados judiciales en el Quindío evalúan un paro nacional indefinido ¿Cuáles son las razones?

Armenia

El presidente de la asociación nacional de funcionarios y empleados de la rama judicial, Asonal Judicial Quindío, Víctor Hugo Arango Uribe dijo que en las últimas semanas se han reunido en asambleas informativas para analizar lo que considera son incumplimientos del gobierno nacional en cuanto a la expedición del decreto que reajusta la bonificación judicial.

Destacó que a noviembre aún no les han cancelado el retroactivo con efectos a enero a los trabajadores del sector judicial del país por eso exigen el cumplimiento inmediato de dicho pago.

“En las últimas semanas, los trabajadores y las trabajadoras de la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, el cuerpo técnico de investigación CTI y medicina legal, en conjunto con las organizaciones sindicales, nos hemos reunido en asambleas informativas con miras a analizar los incumplimientos por parte del gobierno nacional, específicamente en la expedición del decreto que reajusta la bonificación judicial porque que a la fecha, el mes de noviembre, es la hora que el Gobierno Nacional no ha pagado el retroactivo con efectos a enero a los trabajadores del sector judicial en Colombia", sostuvo.

Expresó que lo anterior es una parte de las múltiples problemáticas por las que atraviesan los trabajadores como es la falta de personal en los despachos que deriva en la carga laboral.

“Esta situación, adicional a las demás dificultades que presentamos los servidores judiciales por falta de personal en los despachos ante la carga laboral y la congestión judicial que se presenta, casos de acoso y maltrato laboral, eh incumplimiento en la división de acuerdos y manuales de funciones entre otras situaciones, nos han llamado a considerar la posibilidad de entrar a un paro nacional indefinido", advirtió.

Asimismo, aseguró que se presentan casos de acoso y maltrato laboral lo que genera actualmente estén considerando entrar en un paro nacional indefinido con el objetivo de que se brinden las soluciones de manera ágil y oportuna.

Advirtió que no es la primera vez que se incumplen este tipo de acuerdos, sumado a la deuda histórica que los distintos gobiernos han tenido con el sector justicia.