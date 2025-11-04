Domiciliarios de Rappi protestaron en Armenia exigiendo mejores condiciones laborales

Armenia

En el marco de un evento donde se encontraba un delegado de Rappi en la ciudad, los domiciliarios aprovecharon para concentrarse y evidenciar su inconformidad por la situación laboral que atraviesan actualmente.

La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aplicaciones (SINATRAP), Yudy Aya se mostró inconforme porque inicialmente no fueron incluidos en el espacio que Rappi tenía para hablar de la plataforma con empresarios de la ciudad.

En cuanto a las condiciones laborales que viven, aseguró que el panorama es bastante complejo porque es pésima la situación y lo único que queda es manifestarse para buscar soluciones.

Advirtió que ha recibido amenazas por la exposición que ha realizado de la problemática, pero considera no dará el brazo a torcer hasta que no se dignifique la labor del domiciliario.

Destacó que son más de 65 mil trabajadores de Rappi a nivel nacional, en Armenia ya son 200 y en el Eje Cafetero 1.500.

“No solamente es al mínimo vital, lo que les digo es el derecho a la familia, al trabajo, a la dignidad. Es el el derecho más vulnerado en esto, a la dignidad, porque nosotros somos los que somos agredidos por cliente, restaurante y Rappi. Estamos en medio de un triángulo de terror. si parquemos en un lado donde la gente tiene mucha plata nos hacen el feo porque la maleta no cuadra, la moto tampoco", destacó.

Respecto a la situación salarial, dio a conocer que es el tema más apremiante porque con pedidos de una tarifa base de $ 3.050 no alcanzan a llegar al millón de pesos al mes y es una tarifa que no cambia desde hace dos años lo que vulnera directamente a los trabajadores.

“Nosotros no tenemos tenemos, la primer vulneración que es el mínimo vital porque ustedes creen que con pedidos de 3.050 por lo menos llegamos a 1 millón 300 000 pesos al mes, no se llega. Ayer fue día de lluvia. Fin de semana pasada por lluvia", alertó.

Añadió: “Cómo es posible que una empresa que sabe que se le genera tanto capital y que a ustedes los usuarios les saca la plata porque llueve, porque hace sol, porque una cosa y otra y al trabajador no es capaz sino darle 3050 pesos. Tarifa que no ha subido hace 2 años. Han hecho acuerdos que nos han sido lesivos, que no han contado con nosotros, cosas que no cuentan con el trabajador".

Exigió que se genere prontamente una solución porque considera la empresa tiene el capital para mejorar las condiciones laborales de sus domiciliarios.