“Nos deben dos meses de salario” Trabajadores de la Clínica Dumian en Armenia exigen soluciones

Armenia

Trabajadores de la Clínica Dumian en Armenia realizaron un plantón a las afueras de urgencias de la clínica al norte de la ciudad reclamando el pago de dos meses de salario que les adeudan, ya que no aguantan y exigen soluciones, denuncian que las directivas se han comprometido incluso con presencia del ministerio del trabajo, pero no cumplen con lo pactado.

Con pancartas, carteles y con su uniforme médico, hombres y mujeres se plantaron al ingreso de la Clínica Dumián en la capital del Quindío donde exigen el pago de sus salarios y que cumplan los compromisos pactados.

Una de las trabajadoras de salud indicó “Estamos aquí reunidos fuera de las puertas de la clínica Dumian Medical. Todo el personal de enfermería, auxiliares, también tenemos camilleros acá para hacer una protesta pacífica por la situación del no pago que presentamos desde hace muchos meses. Nos deben 2 meses, no nos han pagado ni marzo ni abril. La clínica se comprometió mediante un mensaje escrito, el cual se puede probar, a pagar entre el 1 y el 5 de cada mes y, sin embargo, eso no se ha cumplido.

Y añadió “La gente no tiene dinero para venir a trabajar, no tiene dinero para comprar, no tiene dinero para pagar el arriendo, hay personas que tienen hijos a su cargo, mayores también en situación de dependencia que necesitan cuidados médicos y por parte de la clínica no recibimos ningún tipo de respuesta, simplemente hacen silencio administrativo tanto para bien como para mal,

La líder del plantón subrayó “pero los compañeros que se atreven a protestar y se atreven a parar sus actividades o simplemente hacer plan tortuga, directamente se le ha rescindido el contrato, los han destituido, a la calle con una mano delante y la otra detrás, simplemente por protestar por sus derechos”

Nosotros estamos aquí no para negar la atención sanitaria a ningún paciente, sino para reclamar por lo que nos corresponde, que es cobrar el sueldo. Estamos la mitad de personal en todos los servicios, han despedido auxiliares en cirugía, auxiliares en urgencia, en hospitalización por el tema del pago, por protestar, por querer hacer parón, intentando que se nos escuche, intentando que por fin den la cara y por lo menos hagan una reunión y den respuesta a por qué nosotros estamos sin cobrar.

Cartel de protesta en Clínica Dumian en Armenia. Foto: Cortesía trabajadores

Y, sin embargo, ningún tipo de respuesta y de silencio. Lo único que hacen es lavarse las manos diciendo que no nos van a dejar caer, pero sin embargo aquí nos tienen, exigiéndonos que trabajemos con una sobrecarga laboral mucho más intensa por la falta de personal y bajo amenaza de reporte a la temporal, terminación de nuestros contratos y aquí seguiremos protestando hasta tener algún tipo de respuesta o por lo menos el pago.

Respuesta de la Clínica Dumian

A través de un comunicado que les llegó a los trabajadores de la clínica, las directivas señalan que hay desinformación y rumores infundados frente al pago de sus responsabilidades con los colaboradores, y que la situación del sistema de salud tiene que ver con lo que está pasando con la entidad, pero se comprometen a buscar soluciones.

Comunicado Dumian Medical