Contraloría investiga más casos de presunta corrupción en compra de carrotanques para La Guajira

Bucaramanga

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez anunció en Bucaramanga nuevos frentes de investigación con relación a uno de los casos más sonados de corrupción en la administración del presidente Gustavo Petro: la compra de carrotanques para llevar agua a la Guajira.

Este caso generó un escándalo de grandes dimensiones que llevó a la cárcel a la cúpula de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Las nuevas investigaciones

Ahora la Contraloría imputó responsabilidad fiscal en contra de Impoamericana Roger S.A.S, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú.

“Se investigan irregularidades en la compra de 80 vehículos tipo carrotanques tenían como objetivo prestar el suministro de agua en La Guajira”, destaca el organismo de control.

La primera imputación en cuantía de $9,573 se elevó por la compra de 40 vehículos a la empresa Impoamericana Roger S.A.S por parte del Fondo Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres.

“Se sobrestimó el valor de los vehículos en la cotización”, revela la Contraloría. “Los vehículos solo fueron recibidos a satisfacción hasta el 16 de enero de 2024 y no el 23 de noviembre de 2023, en consideración a los intereses personales que se encontraban inmersos”, detalla el organismo de control.

Con relación a este hecho, se imputó responsabilidad fiscal respecto del ex director de la Unidad, Olmedo de Jesús López Martínez y el subdirector de la Sneyder Augusto Pinilla Álvarez a título de dolo.

También, se imputó responsabilidad fiscal por $12.579 millones sin indexar, por irregularidades en la compra de 40 vehículos tipo carrotanques a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú.

En ambos casos los presuntos sobrecostos sumaron casi $20 mil millones.

Hambre Cero

El organismo de control también abrió dos procesos de responsabilidad fiscal contra directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por irregularidades y posibles daños al patrimonio público en contratos del programa gubernamental “Hambre Cero”.

Esos contratos se ejecutaron durante 2023 en los departamentos de La Guajira y Arauca.

La Contraloría detectó presuntos sobrecostos por $2 mil millones en la entrega de comida para 6.900 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure, en la Guajira y en Saravena, Tame, Fortul y Arauca, Arauca durante 90 días.

En este segundo caso, los presuntos responsables fueron Olmedo López y Sneyder Pinilla.