Los “elefantes blancos” cazados por la Contraloría en Colombia. Cifras de obras salvadas
El organismo de control fiscal considera vital la participación de la comunidad en este proceso de evitar “elefantes blancos”.
Bucaramanga
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez aseguró que durante su gestión se han salvado obras públicas por valor de $6,33 billones.
“El control fiscal no se puede medir por hallazgos fiscales”; aseguró en la instalación de la rendición de cuentas en Bucaramanga.
De acuerdo con el funcionario, edurante su administración se ha hacho seguimiento a 407 proyectos que estaban retrasadas o incluso algunas de ellas que se habían convertido en elefantes blancos.
A 28 de esas obras, en las cuales se invirtieron $420 mil millones se les hizo un seguimiento permanente, aseguró el contralor.
Dijo que la meta es que al final de su periodo, la Contraloría haya salvado obras por $20 billones.