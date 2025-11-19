Bucaramanga

Los “elefantes blancos” cazados por la Contraloría en Colombia. Cifras de obras salvadas

El organismo de control fiscal considera vital la participación de la comunidad en este proceso de evitar “elefantes blancos”.

Caracol Radio

Caracol Radio

Bucaramanga

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez aseguró que durante su gestión se han salvado obras públicas por valor de $6,33 billones.

“El control fiscal no se puede medir por hallazgos fiscales”; aseguró en la instalación de la rendición de cuentas en Bucaramanga.

De acuerdo con el funcionario, edurante su administración se ha hacho seguimiento a 407 proyectos que estaban retrasadas o incluso algunas de ellas que se habían convertido en elefantes blancos.

A 28 de esas obras, en las cuales se invirtieron $420 mil millones se les hizo un seguimiento permanente, aseguró el contralor.

Dijo que la meta es que al final de su periodo, la Contraloría haya salvado obras por $20 billones.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad