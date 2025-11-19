Bucaramanga

Contraloria General rinde cuentas en Bucaramanga; balance de obras “salvadas ” en el país

El organismo de control fiscal considera vital la participación de la comunidad en este proceso de evitar “elefantes blancos”.

Las Contraloría General de la República comenzó un ejercicio de rendición de cuentas en un acto que se efectúa en una de las obras que fue hasta hace algunos meses era un “elefante blanco”: el Hospital Universitario de Santander, HUS con sede en Bucaramanga.

El organismo de control informó que el ejercicio se denomina “Rendición de Cuentas, Salvando Obras”, una de las estrategias insignias de la actual administración.

Campo Elías Vega, contralor delegado para la participación comunitaria informó que tan solo en Santander se vigiló de manera especial el avance de 21 obras en las cuales se invirtieron $173 mil millones.

En la rendición de cuentas participa el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

