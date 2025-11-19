Gobernación de Santander alerta por más de $700 mil millones en mora del impuesto vehicular

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Gobernación de Santander advirtió que la deuda acumulada por el impuesto vehicular continúa afectando las finanzas del departamento. Actualmente, la cartera supera los $700 mil millones, recursos clave para inversión en seguridad, salud, educación, infraestructura y programas sociales.

La secretaria de Hacienda, Diana María Durán Villar, señaló que, aunque avanzan acciones legales como lo exige la normatividad, la prioridad es que los contribuyentes regularicen su situación antes de finalizar el año. “Hemos podido bajar la cartera de los deudores morosos, pero aún tenemos cerca de 720 mil millones en mora… La invitación es a que se acerquen a la Gobernación o a los canales autorizados para verificar, cancelar por vigencias o solicitar un acuerdo de pago”, afirmó la funcionaria.

Desde Cobro Coactivo, el director Nicolás Saab Ortega recordó que muchas de estas deudas se mantienen por trámites inconclusos como matrículas no canceladas, traspasos sin finalizar, vehículos chatarrizados sin registro formal o información desactualizada en el RUNT.

¿Cómo y dónde pagar?

Los contribuyentes pueden consultar su estado y ponerse al día ingresando al portal: edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER

También están habilitados puntos presenciales en bancos como Bancolombia, Popular, Occidente, Davivienda, BBVA, AV Villas y Banco Agrario; corresponsales Éxito y Efecty; y sedes de la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil.