Petro rechazó posible invasión a Venezuela con agentes de la CIA: Colombia también se afectaría

Más de 12 mil minas antipersonales, granadas y 15 mil cartuchos fueron destruidos en Puerto Asís, Putumayo, que hacían parte del material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y fueron entregados por el proceso de paz que adelantan con el Gobierno.

En el evento, el presidente Gustavo Petro presentó una intervención en la que habló de varios temas como la nueva política de drogas, la producción de cocaína, los ataques de Estados Unidos contra las lanchas en el mar Caribe, y la posible invasión militar de Venezuela.

Frente a estos dos últimos puntos, el presidente colombiano rechazó las actividades del gobierno de Donald Trump para supuestamente atacar a las redes de narcotráfico, y aseguró que estas acciones contradicen una resolución aprobada en la ONU sobre los derechos humanos.

“Lanzaron un misil sobre una lancha con un joven, dos jóvenes, no sabemos si hombres o mujeres, no sabemos si colombianos. Entonces dice que esto que acaba de pasar es exactamente lo contrario a lo que aprobó por unanimidad la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas”.

Además, se rechazó el último ataque que derivó a una quinta lancha, y señaló que “a lo mejor hasta son migrantes tratando de llegar a Miami, creyendo que Miami es chévere y Miami no es chévere”.

¿Qué dijo Petro sobre la nueva decisión del gobierno estadounidense?

Con un fuerte rechazo, el presidente Gustavo Petro cuestionó que Donald Trump haya avalado a la CIA para ejecutar acciones en Venezuela.

Puntualizó que aunque a pesar de que no reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y no está de acuerdo con muchas políticas de su gobierno, no avala la nueva decisión de Donald Trump porque también puede afectar a Colombia.

“Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas de Venezuela, porque yo no reconocí al actual gobierno, pero si sé que nos puede pasar si caen misiles en Venezuela y ese sí es asunto mío”, dijo.