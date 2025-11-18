Agencia reclutadora de Estados Unidos dice que hay oportunidades para latinos pese a políticas de Trump

Listado de sanciones por trabajar con visa de turista en Estados Unidos - Getty Images / FTiare

Pese a la política antimigratoria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año, la agencia reclutadora de talento latino para empresas norteamericanas, Global Workforce Connection, asegura que existen bastantes oportunidades laborales para los extranjeros.

La agencia dice que se trata de conocer: qué visas existen, qué sectores contratan a extranjeros y cómo es el proceso legal para obtener la residencia.

En ese sentido, de acuerdo con la empresa, los sectores de mayor contratación de mano de obra latina son: agricultura y ganadería, construcción y oficios varios, hotelería y turismo, salud (especialmente enfermería) y transporte y logística.

Global Workforce Connection rescata un informe de Baker Institute, que dice que desde 2018 el país presenta más vacantes de empleo que trabajadores disponibles, por lo que esto abre más oportunidades a foráneos, pese a los esfuerzos de Trump por darle prioridad a los locales a la hora de conseguir empleo.

“Tres pilares fundamentales que marcan la diferencia en el proceso son la transparencia y legalidad, el acompañamiento integral y el impacto social”, apunta la vicepresidenta de la red latinoamericana de la agencia, Sandra Moreno.

Según Moreno, para ello nació la agencia, “con el propósito de conectar empresas norteamericanas con talento latinoamericano, brindando asesoría integral a quienes desean acceder a programas de trabajo temporal o permanente en ese país”.

¿Cuánto se tarda el proceso legal para conseguir empleo en EE. UU.?

Los requisitos básicos para poder acceder legalmente a estas oportunidades son: presentar formalmente una oferta de trabajo en EE. UU., cumplir con el perfil solicitado (experiencia, estudios o disposición para el trabajo manual) y completar el proceso migratorio ante la embajada y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Este proceso se puede demorar entre 12 y 24 meses.

“Nuestra recomendación es no dejarse llevar por promesas fáciles en redes sociales y confirmar siempre la legalidad de las ofertas. Con la orientación correcta, el proceso puede ser exitoso y seguro para toda la familia”

Algunas de las ventajas que destaca la agencia a raíz de realizar este proceso es que se puede encontrar sueldos más altos que en la mayoría de países de origen y también la posibilidad de llevar a la familia (en visas como la EB-3), la estabilidad laboral bajo protección de la ley y la oportunidad de obtener la residencia permanente.

¿Qué visas existen?

Para quienes deseen acceder a ofertas laborales en EE. UU. existen tres tipos de visa, las cuales la agencia describe de la siguiente forma:

• Visa EB-3 (residencia permanente): Es la alternativa más sólida para quienes desean establecerse a largo plazo junto con su familia. Ofrece la oportunidad de llegar a Estados Unidos con un empleo garantizado y, al mismo tiempo, acceder a la Green Card desde el inicio, ya que se trata de una visa basada en una oferta laboral

• Visa H-2A (empleo agrícola temporal): Ideal para quienes buscan trabajos de temporada en el sector agrícola, como cosecha, siembra o empaque. Cada año, miles de trabajadores viajan bajo esta modalidad con contratos formales y asegurados.

• Visa H-2B (empleo temporal no agrícola): Pensada para cubrir sectores como la entretenimiento, hotelería, jardinería, paisajismo y construcción. Para muchos aplicantes, representa una excelente puerta de entrada al mercado laboral estadounidense y una experiencia que puede abrir camino hacia opciones migratorias más permanentes.