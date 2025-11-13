La BBC se disculpa con Donald Trump por edición “engañosamente alterada” de su discurso

A través de una carta personal dirigida a la Casa Blanca, el presidente de la BBC, Samir Shah, expresó su pesar por lo ocurrido y asumió la responsabilidad de la corporación.

La misiva, difundida públicamente por la emisora este jueves, llega justo un día antes de que venciera el plazo fijado por Trump para presentar una demanda por difamación por al menos mil millones de dólares.

“Lamentamos profundamente la forma en que se editó el discurso del 6 de enero. La versión transmitida no reflejó fielmente el contexto ni las palabras originales del presidente Trump”, escribió Shah.

El fragmento en cuestión, emitido en un reportaje especial sobre el asalto al Capitolio, fue criticado por el equipo legal del expresidente, que acusó a la BBC de manipular el material para presentar a Trump como instigador directo de los disturbios.

La disculpa pública busca cerrar un conflicto mediático y legal de alto perfil entre la cadena británica y el líder republicano, quien ha mantenido tensas relaciones con varios medios desde su paso por la Casa Blanca.