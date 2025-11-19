Colombia no tendría técnicos en un Mundial, por primera vez en 40 años

Jorge Luis Pinto, DT colombiano en el Mundial de Brasil 2014 con Costa Rica. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images) / Lars Baron - FIFA

La Eliminatoria de la Concacaf fue una de las que más grandes sorpresas generó en su clasificación para el Mundial del 2026. A pesar de no contar con Estados Unidos, México y Canadá, las siguientes selecciones en la lista, Honduras y Costa Rica no lograron una plaza para la Copa del Mundo.

Ni siquiera para aspirar al Repechaje Intercontinental le alcanzó a Ticos y Catrachos. Las plazas directas al Mundial fueron para Panamá, Haití y Curazao; mientras que en la repesca se metieron Surinam y Jamaica.

Costa Rica y Honduras se eliminaron entre sí en San José, con un tímido empate 0-0. Reinaldo Rueda estaba al frente de los hondureños y, tras la eliminación, rompió en llanto en plena conferencia de prensa.

“Perdón, pero yo creo que es un momento duro, creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que quizás hicimos un buen trabajo, pero que no ajustó, como dice el Rey David, no fue suficiente”, comentó tras el partido.

Colombia, sin técnicos en un Mundial por primera vez en 40 años

La eliminación de Rueda significó, además, un durísimo golpe para los directores técnicos colombianos, puesto que salvo que ocurra algo extraordinario con los países clasificados o los aspirantes al Repechaje, será la primera vez en 40 años que no haya un solo DT del país en una Copa del Mundo.

Desde México 1986, siempre hubo al menos un entrenador del país dirigiendo en el Mundial de turno, situación que parece definitiva a estas alturas.

DT colombianos desde 1990