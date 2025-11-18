¿Será el fin de las lluvias? Nuevo pronóstico del IDEAM 19 al 21 de noviembre: así estará el clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido popularmente como IDEAM, es la entidad encarga en Colombia de realizar los respectivos análisis e investigaciones con respeto a los movimientos y actividades del clima y tiempo.

Frente a esto, la entidad se ha encargado diariamente de difundir los estudios en su página oficial y en diferentes canales. Dentro de dichos reportes se conoce los datos más actualizados sobre el clima y el comportamiento de este en todo el territorio del país, razón por la que a continuación usted encontrará las condiciones climáticas que se presentarán durante del 19 al 2 de noviembre.

Pronostico del clima del 19 al 21 de noviembre

Dentro del comunicado número 98 del pronóstico del tiempo para la semana del 19 al 21 de noviembre de 2025, el IDEAM indica que, se ha de prever la persistencia de lluvias en las regiones Pacífica y Andina, al sur de la Orinoquia, incluso también se presentarán en algunos sectores dispersos de la Amazonia.

Día con más lluvia y día con menos lluvia: 19 al 21 de noviembre

Se ha identificado que el día jueves, 20 de noviembre, será el día más lluvioso de la semana, esto con precipitaciones en sectores como: La región Pacífica, el sur de la Caribe y el centro y norte de la Andina.

Por otro lado, el IDEAM resaltar que, el viernes 21 de noviembre será el día con menor intensidad de lluvias en todo Colombia.

Pronostico del clima 19 de noviembre

Durante el miércoles, 19 de noviembre, el IDEAM, indica que, se ha de mantener la alta probabilidad de lluvias intensas en:

La región Pacífica, el centro y norte de la Andina, el sur de la Caribe, así como en algunos sectores del norte de la Amazonia y sur de la Orinoquia.

Asimismo, se ha de tener en cuenta las precipitaciones de descargas eléctricas en:

Chocó, Cauca, Nariño, el sur de Sucre, y en sectores dispersos de Antioquia, Santander, Cundinamarca y el norte de Boyacá.

Por otro lado, se pronostica lluvias ocasionales en:

Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, el occidente de Tolima, Huila, Meta, el centro y sur de Guaviare, Vichada y sitios aislados de Guainía, Vaupés y Amazonas.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad indica que tienen una alta probabilidad de mantener tiempo seco, con un cuelo ligero y parcialmente cubierto.

Pronostico del clima 20 de noviembre

Se espera que durante el jueves, 20 de noviembre, sigan las condiciones de lluvia, pero más fuertes en el centro y occidente del país. Por lo que, las lluvias más abundantes, con incluso la posibilidad de descargas eléctricas ocasionales, se pueden presentar en:

Chocó, Nariño, Bolívar, Cesar, Antioquia,Santander, Norte de Santander, el occidente de Tolima y el norte de Cundinamarca y Boyacá.

Por otro lado, este mismo pronóstico se puede acentuar en:

Valle del Cauca, Cauca, el sur de Córdoba, el centro y sur de Sucre, Atlántico, Magdalena, el occidente de Huila, Meta y en puntos aislados de Guainía, Vaupés y Amazonas.

Mientras que, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cielo presentará una actividad de cielo parcial y mayormente nublado, por lo que se puede llegar a prever descargas eléctricas en toda la zona insular y marítima.

Pronostico del clima 21 de noviembre

Al finalizar la semana se espera una disminución significativa en cuanto a las lluvias. Puesto que, se espera precipitaciones de lluvias moderadas en:

Chocó, Cauca, Nariño, el sur de Sucre, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda, el occidente de Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Putumayo y en zonas aisladas de Guainía, Vaupés y Amazonas.

El IDEAM, indica que, el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cielo estará mayormente nublado con lluvias ocasionales.